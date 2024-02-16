Mehmet Ali Paşa Camisi’nin önündeki görüntü yakışmadı

Mehmet Ali Paşa Camii’nin önündeki meydanın bitmesine rağmen caminin önündeki Bağdat Caddesi ile tramvay yolunun kesiştiği noktada bulunan konteynırın ön tarafı saçla kapatılmış. Konteynırın arkasında ise molozlar temizlenmeden bırakılmış. Aynı zamanda bu bölgede kaldırım da tamamlanmamış. Camii cemaati çok güzel yapılan meydanda bırakılan bu alanın düzeltilmesini ve mezbelelik görüntünün ortadan kaldırılmasını istiyor. Cami cemaati, “Camimiz ve önündeki meydan çok güzel oldu. Ama meydanın güzelliğine gölge düşüren bu molozların kaldırılmasını ve çalışmanın tamamlanmasını istiyoruz” dedi.