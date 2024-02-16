Erkan Baş, Gebze’ye geliyor

Pazar günü saat 13.00’te Yılmaz Düğün Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan “ Gebze-Darıca İşçi Buluşması: Bu Kentte Emeğimiz Var” etkinliğinde Baş ve Koçak işçilere partilerinin yerel seçim çalışmalarını anlatacak. Erkan Baş, işçilerden belediye başkan adayları Hakan Koçak’a oy isteyecek ve seçimler için destek talep edecek. Aynı zamanda işçi sınıfının sorunlarının da dile getirileceği buluşmada, sorunlara çözüm noktasında da TİP’in politikaları ortaya koyulacak.