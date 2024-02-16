Sedaş devrilmek üzere olan direğe müdahale etti

İçerisindeki demirlerin ortaya çıktığı beton elektrik direği geçen günlerde solundaki tuğla duvara, ardından da ağaca yaslanması ile oluşan riskle ilgili vatandaşların tedirginliğinin gazetemize yansıması üzerine Sedaş olaya hemen müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından Sedaş’tan gelen açıklama şöyle:
DEĞİŞTİRİLDİ
Konunun hassasiyeti göz önünde bulundurularak, Şirketimiz Gebze Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından Mevlâna Mahalle Muhtarı Hüseyin Öztürk ile iletişime geçilmiş olup, süratle adı geçen adrese ulaşılması sağlanmıştır. Güvenlik amaçlı söz konusu bölgede kısmi enerji kesintisi yapılarak, iş güvenliği tedbirleri önceliklendirilmiş ve saha ekiplerimizin hızlı müdahalesi sonucu ilgili elektrik direği yenisi ile değiştirilmiştir. Müşterilerimizin güvenliği ve enerji ihtiyacının karşılanması bizler için birincil önemdedir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.