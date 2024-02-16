1972 Maşukiye doğumlu olan Bucan, 30 yıldır Kadıköy mahallesinde ikamet ediyor. Mahallenin sorunlarını, halkın beklentilerini çok iyi bildiğini söyleyen Ahmet Bucan, “En iyisini yapmak için göreve talip oldum, mahalle halkımızın desteğini bekliyorum” dedi. “İşimiz boş vaat değil, icraat” sloganıyla seçim çalışmalarına devam eden Bucan mahallenin sevilen sayılan isimlerinden güçlü bir aza heyeti oluşturdu. Ahmet Bucan’ın aza ekibinde Eda Uslu, Tuba Mut, Yavuz Bayrak, Numan Dikyol, Halit Acar, Musa Töremen, Sabahattin Doğanay ve Tolga Çelebi yer alıyor.
Ahmet Bucan, Kadıköy’e muhtar adayı
Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Ahmet Bucan üçüncü kez Kadıköy Mahalle Muhtarlığı’na aday oldu.
16 Şub 2024 - 19:39 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma Yazdır
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.