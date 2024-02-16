A101’deki elektronik cihazları kim alıyor?

Bu hafta A101 markette getirilen overlok makinesini almak isteyen vatandaşlar, sabah 09.00’da markete gittiklerinde makinenin bittiği bilgisinin verildiğini belirtti. Çalışanların makineyi yakınlarına ayırttığını iddia eden vatandaşlar, “A101, BİM ve Şok gibi zincir marketlerde satışa sunulan elektronik aletleri almak mümkün olmuyor. Uygun fiyat diye bekliyoruz ama ne yazık ki alamıyoruz. Çünkü sabah 09.00’da açılış saatlerinde kapıda kuyruğa girmemize rağmen bu ürünleri markette görmek mümkün olmuyor. Yani kimsenin günahını almak istemeyiz ama çalışanların bu ürünleri ayırttığını düşünüyoruz. Zaten sınırlı sayıda geldiklerini biliyoruz. Overlok makinesi için 5 tane A101 gezdik ama bulamadık. Bu durumun haksızlık olduğunu düşünüyoruz” dedi.