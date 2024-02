Karabeyli Sokak’tan geçen derenin ıslah edilmesi isteniyor

Derenin ıslah edilmesini isteyen vatandaşlar, “Derenin içinde pislikler birikiyor, içinde taşlar ve moloz atıkları var. Aynı zamanda her yerinde ağaçlar çıkmış ve her yeri yeşillenmiş. Olası sağanak yağışta dere taşabilir ve sel suları mahalleye zarar verebilir. Bu nedenle derenin bir an önce ıslah edilmesini istiyoruz. İlgili belediye ve kurumun bu konuda gerekli çalışmayı yapacağına inanıyoruz” dedi.