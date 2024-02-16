SEKA tünelindeki ışıklar yanmıyor

Tüneli kullanan vatandaşlar aydınlatmaların tamir edilmesini ve temizlenmesini istedi. Vatandaşlar, “SEKA tünelinin içindeki İstanbul gidiş yönündeki kolonlarda bulunan aydınlatmaların hiç birinin yanmaması olası kazalara davetiye çıkarıyor. Bu konuda ilgili kurumun bir an önce aydınlatmaları tamir etmesini ve tüm aydınlatma sisteminde temizlik yapmasını istiyoruz. Bu konuda gerekli çalışmaların yapılacağına inanıyoruz” dedi.