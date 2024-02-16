TİP Genel Başkanı Kocaeli’de o ilçeye başkan adayı oldu

Türkiye İşçi Partisi, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Gebze Belediye Başkan adayının parti genel başkanı Erkan Baş olduğunu açıkladı. Baş da kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adaylığını ilan etti.
TİP ADAYLIĞI SORUMLULUK ALMAKTIR
Erkan Baş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sevgili dostlar, Ülkemiz yine önemli bir seçim sürecine giriyor. Öncelikle partimize güvenen, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için partimize başvuran tüm adaylarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye İşçi Partisi’nden aday olmak insana ne makam kazandırır ne de para pul; TİP adaylığının anlamı sorumluluk almak, elini taşın altına koymaktır.
GEBZE’DEN ADAYLIĞIMI İLAN EDİYORUM
Adaylığı böyle değerlendirdiğimiz için ben de arkadaşlarımdan beklediğim sorumluluğu paylaşıyorum ve ülkemizin en büyük işçi havzası olan Gebze’den adaylığımı ilan ediyorum.
GEBZE’Yİ İŞÇİLER YÖNETECEK
Türkiye’nin işçi partisi Türkiye işçi sınıfının her zaman yanında ve hizmetinde olacak, demiştik. İşçi havzalarının sağ partilerin oy deposu olarak görülüp terk edilmesine asla razı olmayacak ve bu algıyı değiştireceğiz. Çünkü, algılarımızdan alışkanlıklarımıza kadar, tepeden tırnağa değişmek şart Gebze’yi işçiler yönetecek. Türkiye’yi işçiler yönetecek.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
. - Tebrikler başarılar diliyorum
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.