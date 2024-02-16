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16 Şub 2024 - 19:01- Siyaset G:

TİP Genel Başkanı Kocaeli’de o ilçeye başkan adayı oldu

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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Kocaeli’nin Gebze ilçesinden belediye başkan adayı olduğunu açıkladı.

Yavuz Solmaz
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TİP Genel Başkanı Kocaeli’de o ilçeye başkan adayı oldu
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Türkiye İşçi Partisi, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Gebze Belediye Başkan adayının parti genel başkanı Erkan Baş olduğunu açıkladı. Baş da kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adaylığını ilan etti.

TİP Genel Başkanı Kocaeli’de o ilçeye başkan adayı oldu

TİP ADAYLIĞI SORUMLULUK ALMAKTIR

Erkan Baş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sevgili dostlar, Ülkemiz yine önemli bir seçim sürecine giriyor. Öncelikle partimize güvenen, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için partimize başvuran tüm adaylarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye İşçi Partisi’nden aday olmak insana ne makam kazandırır ne de para pul; TİP adaylığının anlamı sorumluluk almak, elini taşın altına koymaktır.

GEBZE’DEN ADAYLIĞIMI İLAN EDİYORUM

Adaylığı böyle değerlendirdiğimiz için ben de arkadaşlarımdan beklediğim sorumluluğu paylaşıyorum ve ülkemizin en büyük işçi havzası olan Gebze’den adaylığımı ilan ediyorum.

GEBZE’Yİ İŞÇİLER YÖNETECEK

Türkiye’nin işçi partisi Türkiye işçi sınıfının her zaman yanında ve hizmetinde olacak, demiştik. İşçi havzalarının sağ partilerin oy deposu olarak görülüp terk edilmesine asla razı olmayacak ve bu algıyı değiştireceğiz. Çünkü, algılarımızdan alışkanlıklarımıza kadar, tepeden tırnağa değişmek şart Gebze’yi işçiler yönetecek. Türkiye’yi işçiler yönetecek.”

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16 Şub 2024 - 19:01 Kocaeli/ Gebze- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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