Ali Babacan’dan taziye paylaşımı

TEŞKİLATLARDA ÜZÜNTÜYE NEDEN OLDU

DEVA Partisi Derince İlçe Başkanı Önder Gündoğdu vefat emişti. Gündoğdu’nun vefatı yakınları ve DEVA Partisi Kocaeli Teşkilatları’nı üzdü. DEVA Partisi İl Başkanı Zeynep Sudan, Gündoğdu’nun vefatı sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımda “Biri ihanet ederek gider. Diğeri son nefesine kadar mücadele eder. Ben senden çok şey öğrendim. Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun inşallah. Derince ilçe Başkanımız Önder Gündoğdu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun” ifadelerini kullanmıştı.

BABACAN DA ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

Önder Gündoğdu’nun vefatıyla ilgili DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da paylaşımda bulundu. Üzüntüsünü dile getiren Ali Babacan’ın yaptığı paylaşımda “Kocaeli Derince İlçe Başkanımız Önder Gündoğdu dün vefat etti. Çok üzgünüm. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verildi.