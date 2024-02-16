Zafer Partisi'nde tüm adaylar belli oldu

Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanlığı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'ni belediye başkan adayı olarak seçmen karşısına çıkacak tüm isimleri kamuoyu ile paylaştı. Geride kalan süreçte Büyükşehir Belediye Başkan Adayı başta olmak üzere Gebze, Darıca, Dilovası, Körfez, İzmit, Karamürsel, Kandıra, Başiskele Belediye Başkan Adayları'nı açıklayan Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanlığı geri kalan belediye başkan adaylarını da açıkladı. Bu kapsamda Zafer Partisi Derince Belediye Başkan Adayı Selman Gürpınar, Kartepe Belediye Başkan Adayı Süleyman Erdem, Gölcük Belediye Başkan Adayımız Serdar Önür, Çayırova Belediye Başkan Adayımız Muhammed Yıldız olarak açıkladı. Son başkan adaylarının da belli olmasının ardından Zafer Partisi İl Başkanı Ender Oğuz "Kocaeli’de 12 İlçe, 1 Büyükşehirde aday çıkaran tek muhalefet partisi Zafer Partisi olmuştur. Donanımlı, liyakatlı başkan adaylarımız ile Kocaeli Zafer’e Yürüyecek" ifadelerini kullanarak açıklamada bulundu.