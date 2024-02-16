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İlyas Öztürk ve Ali Kınık sahne aldı, ülkücüler eğlendi

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Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanlığı 'Kılıçkıran'dan Fırat'a Adım Adım Kızılelma’ya isimli program düzenledi. Gecede İlyas Öztürk ile Ali Kınık sahne aldı

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
İlyas Öztürk ve Ali Kınık sahne aldı, ülkücüler eğlendi mask
İlyas Öztürk ve Ali Kınık sahne aldı, ülkücüler eğlendi
İlyas Öztürk ve Ali Kınık sahne aldı, ülkücüler eğlendi
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ÜLKÜCÜ CAMİA GECEDE BİR ARAYA GELDİ

Abdülkadir Özdemir başkanlığındaki Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanlığı, uzun zamandır hazırlandığı Kılıçkıran'dan Fırat'a Adım Adım Kızılelma’ya isimli programı gerçekleşti. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İlçe Başkanları, MHP İl Yöneticileri, İlçe Yöneticileri, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, ocak üyeleri, MHP Üyeleri ve pek çok isim katıldı. Geniş katılımlı gece Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlarken şiir dinletisi ve konuşmalarla devam edip konser ile sona erdi.

İlyas Öztürk ve Ali Kınık sahne aldı, ülkücüler eğlendi

BİZLER MİLLETİMİZİN HİZMETKÂRIYIZ

Gecenin ev sahibi Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı Abdülkadir Özdemir yaptığı konuşmada "9 Şubat kuruluş yılını kutladığımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin nice 55 yaşlarını diliyorum. Kuruluşu itibariyle Türk siyasetine yön veren ülkücü hareket nerede bir mazlum varsa oradadır. Ocaklardan yetişmiş abimiz ve kardeşlerimiz şehadet şerbeti içerek şehit olmuştur. Bizler devletimiz ve milletimizin hizmetkârıyız. Ülkemizin, milletimizin varlığını korumak için çalışacağız. Genel başkanım Ahmet Yiğit Yıldırım'dan aldığımız güç ile Kocaeli'de çalışmalarımızı yapıyoruz. Gençleri uyuşturucudan koruduk, koruyacağım.

İlyas Öztürk ve Ali Kınık sahne aldı, ülkücüler eğlendi

MHP İL BAŞKANI DEMİRBAŞ GENÇLERE SESLENDİ

Terör ve şer odalarına asla ama asla izin vermeyeceğiz. Kocaeli'den millet düşmanlarına sesleniyoruz. Taviz yoktur, hududu çiğnetmek asla biz de yoktur. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun, ne mutlu Türk'üm diyene" dedi. MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ise konuşmasında "Sizlerle aynı havayı teneffüs etmekten onur duyuyorum. Yeri gelmişken ilan ediyorum. İlimizi gelen genç kardeşlerim, Kocaeli'de en yakın arkadaşınız Ülkü Ocakları'dır. Gelin tanışalım. Bu büyük coşkuyu bize yaşattığı için Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'mıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İlyas Öztürk ve Ali Kınık sahne aldı, ülkücüler eğlendi

ALİ KINIK VE İLYAS ÖZTÜRK SAHNE ALDI

Konuşmaların sonrası programa katılanların da eldeki bayrakları ve telefon ışıkları ile konser bölümüne geçildi. İlyas Öztürk ile Ali Kınık'ın sahne aldığı gecede katılımcılar seslendirilen şarkıları dinlemekle kalmadı, yer yer şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. İlk olarak İlyas Öztürk'ün sahne aldığı gecede daha sonra Ali Kınık sahne aldı. Konser sonunda programa katılanlar sahne alan sanatçıları alkışlarıyla performanslarından dolayı tebrik etti. Program sonunda dinleyenler salondan yüzleri güler bir şekilde ayrıldı. Ülkü Ocakları İl Başkanı Özdemir program sonu katılımcılarca teşekkür edilen isim oldu.

İlyas Öztürk ve Ali Kınık sahne aldı, ülkücüler eğlendi

# Kocaeli, ilçe, parti, İzmit, MHP

16 Şub 2024 - 22:07 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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