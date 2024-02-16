Derince Belediye Başkanlığı için bir aday daha açıklandı

AÇIKLANAN 10’UNCU ADAY OLDU

AK Parti, BTP, CHP, DEVA Partisi, DSP, Gelecek Partisi, HÜDA-PAR, Memleket Partisi ve YRP’nin ardından Saadet Partisi de Derince Belediye Başkan Adayı’nı açıkladı. Derince’deki aday tanıtım programıyla Saadet Partisi Derince Belediye Başkan Adayı Cuma Ayvaz olarak ilan edildi. Tanıtım toplantısında Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Halil Kayın, Saadet Partisi Derince İlçe Başkanı Latif Gökhan Durtaş, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, partililer ve Başkan Adayı Ayvaz’ın yakınları katıldı. Programın ev sahibi olan İlçe Başkanı Latif Gökhan Durtaş konuşmasında “Derince’nin çaresi milli görüştür ve adayımızla birlikte kenti milli görüş belediyeciliğine kavuşturacağız” dedi.

HİZMET AŞKIYLA BULUŞTURMANIN ADI OLACAK

Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Halil Kayın ise şunları söyledi: “Burada Derincemiz’de bitecek olan hasretin ilk adımını atıyoruz. Bu adım uzun süredir milli görüş belediyeciliğini özleyen Derincemiz’i hizmet aşkıyla buluşturmanın adı olacak. Milli görüş, Derince yeni bir belediyeyken görevi alarak alt yapı ve üst yapı hizmetlerini tamamladı. O dönemden sonra Derince’de pek bir şey göremedik. Yerel seçimlerde iş başına geldiğimiz şehrin kalkınması nasıl yapılır herkese göstereceğiz. Derince’de gençlerimizin gelecekten ümidini kestiği ve yurtdışında yaşama istediği dönemi kapatacağız”

YÖNETİMİMİZDE İSRAF OLMAZ

Saadet Partisi Derince Belediye Başkan Adayı Cuma Ayvaz ise adaylığının ilanı sonrası yaptığı konuşmada “Yerel yönetimlerde çığır açmış, yeni bir dönemi başlatmış olan milli görüşün Derince Belediye Başka Adayı olarak görevi bana layık gören herkese teşekkürü borç biliyorum. 94 ruhu milli görüşün belediyelerde çoğunluk olduğu dönemin adıdır, milli görüş ruhudur ve Saadet Partisi ruhudur. Milli görüş anlayışı demek israf etmemek demektir. Doğru zamanda doğru yere kaynak harcamak demektir. Bizim yönetimimizde israf olmaz, istismar olmaz. İnsanlar arası hizmette adaletsizlik olmaz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hareket ederiz” ifadelerini kullandı.