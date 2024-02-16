Milli güreşçi Nesrin Baş, Avrupa şampiyonu oldu

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda kadınlarda 72 kiloda mindere çıkan Nesrin, finalde son Avrupa şampiyonu Rumen sporcu Alexandra Nicoleta Anghel'le karşılaştı.
Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan 21 yaşındaki milli sporcu, rakibini 5-1 yenerek kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.