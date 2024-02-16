HÜDA-PAR’da tüm adaylar belli oldu

HÜDA-PAR Kocaeli İl Başkanlığı bugüne kadar yaptığı çalışmalarla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı ve 12 ilçe belediye başkan adayını belirledi. Tüm adaylarını ilan eden HÜDA-PAR Kocaeli İl Başkanlığı’nda, İl Başkanı İbrahim Yolcu gazetemize konuştu. Yolcu şunları söyledi: “Cumhur İttifakı ile daha fazla insan tarafından tanındık. İnsanımız bizimle tanıştıkça sempatisi artıyor. Çalışacağız. Biz seferden sorumluyuz, elimizden geleni yapacağız. Bu seçimde oy oranımızı arttıracağız. Önümüzde Ramazan ayı var, evlere girecek ve vatandaşla bir araya geleceğiz”

HÜDA-PAR’IN KOCAELİ’DEKİ BAŞKAN ADAYLARI: