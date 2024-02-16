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16 Şub 2024 - 22:49- Siyaset G:

HÜDA-PAR’da tüm adaylar belli oldu

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Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Kocaeli İl Başkanlığı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde başkan adayı olarak seçmen karşısına çıkacak isimleri açıkladı.

Muhammet Emin Can
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HÜDA-PAR’da tüm adaylar belli oldu mask
HÜDA-PAR’da tüm adaylar belli oldu
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HÜDA-PAR Kocaeli İl Başkanlığı bugüne kadar yaptığı çalışmalarla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı ve 12 ilçe belediye başkan adayını belirledi. Tüm adaylarını ilan eden HÜDA-PAR Kocaeli İl Başkanlığı’nda, İl Başkanı İbrahim Yolcu gazetemize konuştu. Yolcu şunları söyledi: “Cumhur İttifakı ile daha fazla insan tarafından tanındık. İnsanımız bizimle tanıştıkça sempatisi artıyor. Çalışacağız. Biz seferden sorumluyuz, elimizden geleni yapacağız. Bu seçimde oy oranımızı arttıracağız. Önümüzde Ramazan ayı var, evlere girecek ve vatandaşla bir araya geleceğiz” 

HÜDA-PAR’da tüm adaylar belli oldu

 

HÜDA-PAR’IN KOCAELİ’DEKİ BAŞKAN ADAYLARI:

ADAY ADI

ADAY OLDUĞU GÖREV

Mehmet Eşin

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı

Cihan Gök

Karamürsel Belediye Başkan Adayı

Ali Çiftçioğlu

Gölcük Belediye Başkan Adayı

Saim Bamidici

Başiskele Belediye Başkan Adayı

Ahmet Polat

Kartepe Belediye Başkan Adayı

Mehmet Latif Ekinci

Kandıra Belediye Başkan Adayı

Muhammet Hanifi Karipçin

İzmit Belediye Başkan Adayı

Mustafa Nazlı

Derince Belediye Başkan Adayı

Mehmet Kazak

Körfez Belediye Başkan Adayı

Aydın Akıcı

Dilovası Belediye Başkan Adayı

Mehmet Kaya

Gebze Belediye Başkan Adayı

Turan Sak

Çayırova Belediye Başkan Adayı

Murat Yıldırım

Darıca Belediye Başkan Adayı

 

 

 

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16 Şub 2024 - 22:49 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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