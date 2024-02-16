HÜDA-PAR’da tüm adaylar belli oldu

HÜDA-PAR Kocaeli İl Başkanlığı bugüne kadar yaptığı çalışmalarla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı ve 12 ilçe belediye başkan adayını belirledi. Tüm adaylarını ilan eden HÜDA-PAR Kocaeli İl Başkanlığı’nda, İl Başkanı İbrahim Yolcu gazetemize konuştu. Yolcu şunları söyledi: “Cumhur İttifakı ile daha fazla insan tarafından tanındık. İnsanımız bizimle tanıştıkça sempatisi artıyor. Çalışacağız. Biz seferden sorumluyuz, elimizden geleni yapacağız. Bu seçimde oy oranımızı arttıracağız. Önümüzde Ramazan ayı var, evlere girecek ve vatandaşla bir araya geleceğiz”
HÜDA-PAR’IN KOCAELİ’DEKİ BAŞKAN ADAYLARI:
ADAY ADI
ADAY OLDUĞU GÖREV
Mehmet Eşin
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı
Cihan Gök
Karamürsel Belediye Başkan Adayı
Ali Çiftçioğlu
Gölcük Belediye Başkan Adayı
Saim Bamidici
Başiskele Belediye Başkan Adayı
Ahmet Polat
Kartepe Belediye Başkan Adayı
Mehmet Latif Ekinci
Kandıra Belediye Başkan Adayı
Muhammet Hanifi Karipçin
İzmit Belediye Başkan Adayı
Mustafa Nazlı
Derince Belediye Başkan Adayı
Mehmet Kazak
Körfez Belediye Başkan Adayı
Aydın Akıcı
Dilovası Belediye Başkan Adayı
Mehmet Kaya
Gebze Belediye Başkan Adayı
Turan Sak
Çayırova Belediye Başkan Adayı
Murat Yıldırım
Darıca Belediye Başkan Adayı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.