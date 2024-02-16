Gelecek Partisi, İYİ Parti adayını destekleyecek

Yerel seçime yönelik aday belirleme çalışmaları devam ederken Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanlığı, Gebze Belediye Başkanlığı için aday çıkaramam kararı aldı. Alınan karar sonrası Gelecek Partisi’nin, İYİ Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Sadık Güvenç’i destekleyeceği açıklandı. İYİ Parti’nin bu desteklemeye karşın Gelecek Partisi’ne herhangi bir yerde destek vermeyeceği öğrenildi. Gelecek Partisi İl Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde de Saadet Partisi Gölcük Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Özçelik’i destekleyeceklerini ilan etmişti. Şu ana kadar sadece Derince Belediye Başkan Adayı İrfan Özyolcu’yu açıklayan Gelecek Partisi İl Başkanlığı’nın diğer adaylarını önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor.