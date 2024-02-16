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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Münih'te diplomasi trafiği

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Almanya'da diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Münih'te birçok lider ve mevkidaşıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Münih'te diplomasi trafiği mask
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60'ıncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'da temaslarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Münih'te, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi" denildi.

Ayrıca Bakan Fidan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot, Küresel Akiller Grubu Başkanı Mary Robinson ile de görüştü.

Kaynak: NTV

# sosyal

16 Şub 2024 - 23:11 - Teknoloji --- Okunma

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