Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye’ye kimse yan bakamayacak

Bolat, 2002'de ihracatta orta ve yüksek teknolojili ürünlerinin toplam payının yüzde 30 olduğunu, 2022'de bu payın yüzde 36’ya, 2023'te ise yüzde 40,5'e yükseldiğini hatırlatarak, 2028’de yüzde 50'ye yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.



Kilogram ihracat birim değeri 2002'de 55 sent civarındayken 2023'te 1 dolar 57 sente yükselttiklerine işaret eden Bolat, savunma sanayiinde bu rakamın 65 dolar, kimi ürünlerde 10 bin doları geçtiğini bildirdi.



"TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ ÜÇÜNCÜ ALTERNATİF TEDARİK ÜLKESİ HALİNE GELDİ"



Küresel üretimin 2023'te patinaj yaptığını, özellikle Avrupa ve Amerika'da durgunluk yaşandığını aktaran Bolat, "Küresel fiyatlardaki köpük azalırken Türkiye'nin mal ihracatı arttı. 1 Mart'ta TÜİK milli gelir rakamlarını açıkladığında inşallah 1 trilyon doların üzerinde olduğunu, kişi başına milli gelirimizin de 12 bin 500 dolarlar civarında olduğunu hep birlikte göreceğiz." dedi.



Bakan Bolat, Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisinde 80 bin kişinin istihdam edildiğini ve 12 milyar dolarlık üretimin, 180 ülke ve bölgeye ihraç edildiğini belirtti.

"TÜRKİYE'YE KİMSE YAN BAKAMAYACAK"



Savunma sanayisinde 2022'deki 4,4 milyar dolarlık ihracatın, 2023'te yüzde 27’lik artışla 5,5 milyar dolara yükseldiğine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:



"Türkiye savunma sanayiinde ilerledikçe Türkiye'ye ambargo uygulayanlar sıra sıra bu ambargoları kaldırdılar. Son bir ay içinde üç, dört önemli ülke bu ambargoları kaldırdı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısı tek bir alana da hapsolmuyor. Kara, hava, deniz, her unsur bu alanlarda yer alıyor. Bütüncül politika izleniyor. Hepsinin gereği olan alanlar var. Güçlü, gelişmiş, savunma sanayisi olan, güçlü ekonomisi ve ihracatı olan Türkiye'ye Allah'ın izniyle kimse yan bakamayacaktır. NATO üyesi ülkelerin savunma sanayi harcamalarının milli gelire oranla yüzde 2 olması gerektiği yönünde kriter vardı. ABD ve Türkiye dışında bunu ciddi olarak uygulayan hemen hemen hiçbir ülke yoktu. Görüyoruz ki biraz da Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği mecburiyet karşısında NATO ülkelerinin hepsi savunma sanayi harcamalarını hızla arttırdılar ve devam ediyorlar. Japonya bile aynısını yapıyor. Avrupa coğrafyası, Afrika, Orta Doğu, Asya, ön Asya ve Uzak Doğu açısından Türkiye artık çok önemli üçüncü alternatif tedarik ülkesi haline geldi."