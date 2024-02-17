Almanya, "Gazze'de insani ara" çağrısını yineledi

Baerbock, 60. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'nın, İsrail'in Hamas'a karşı meşru müdafaa hakkını desteklediğini ancak Tel Aviv'den de uluslararası hukuka uymasını beklediğini söyledi.



Yiyecek, içecek ve tıbbi bakımın bulunmayan bir yerin güvenli olmadığını belirten Baerbock, " Her şeyden önce insani bir araya ihtiyaç var." dedi.



Baerbock, Refah'ın tam Mısır sınırında olduğuna dikkati çekerek, "Dolayısıyla insanlar daha fazla güneye gidemezler, başka bir yöne gidemezler çünkü diğer tarafta deniz ve İsrail sınırı var." ifadesini kullandı.



İsrail'de yaptığı son görüşmelere atıfta bulunan Baerbock, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de dahil birçok aktörle Refah konusunu görüştüğünü aktardı.



Baerbock, "Refah'a sığınan 1 milyondan fazla insan için güvenli alanlara ihtiyacımız var. Sadece güvenli kaçış koridorlarına değil uzun vadede gerekli altyapıya sahip güvenli yerlere de ihtiyacımız var." diye konuştu.

Kaynak: AA