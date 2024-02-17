ABD'de tüketici güveni beklentileri karşılayamadı

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.
Buna göre, tüketici güveni şubatta geçen aya kıyasla 0,6 puan artarak 79,6'ya çıkarken, Temmuz 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen tüketici güven endeksinin, bu dönemde 80 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, ocakta 79 seviyesinde gerçekleşmişti.
Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, şubatta aylık 0,4 puan azalışla 81,5'e geriledi. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 1,3 puan artarak 78,4'e yükseldi.
KISA VADELİ ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketicilerin ekonomi konusunda kendilerini daha güvende hissetmeye devam ettiğini belirterek endeksin ekonominin çeşitli alanlarında aralık ve ocak aylarında görülen kayda değer iyileşmeleri teyit ettiğini vurguladı.
Tüketici güveninin Kasım 2023'ün yaklaşık yüzde 30 üzerinde olduğunu kaydeden Hsu, tarihsel ortalamanın ise yaklaşık yüzde 6 altında kaldığını ifade etti.
Hsu, kısa vadeli enflasyon beklentisinin şubatta yüzde 2,9'dan yüzde 3'e yükseldiğine işaret ederek, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin ise üst üste üçüncü ayda yüzde 2,9 seviyesinde kaldığını aktardı.
Kaynak: AA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.