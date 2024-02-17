İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan çektiği İstanbul'u paylaştı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 18 gün kalan Gezeravcı, 13 deney gerçekleştirdikten sonra 9 Şubat'ta Dünya'ya dönmüştü. Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu üyeliğine de atanmıştı.
Son olarak Alper Gezeravcı'dan İstanbul paylaşımı geldi.
Sosyal medya hesabından Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken İstanbul'un üzerinden geçtiği sırada çekilen bir fotoğraf paylaşan Gezeravcı, "Uzayın sonsuz derinliklerinden İstanbul'u seyretmek. Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.