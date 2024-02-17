Minibüsün üst kısmından 25 kilo eroin çıktı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen "uyuşturucu madde ticari yapmak" suçları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince TEM otoyolunda operasyon düzenlendi.
Bu çerçevede doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan şüpheli bir minibüs durduruldu. Minibüsün üst kısmında bulunan internet portal kutusunun yenileme yapıldığı fark edildi.
Kutu içerisinde yapılan incelemelerde 49 parça halinde piyasa değeri 10 milyon lira olan 25 kilo 650 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Sürücü M.Ö. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.