Altında sert hareketin nedeni belli oldu

Altın fiyatlarının yaşanan sert dalgalanma vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş şu ifadeleri kullandı:

Altın, ABD’den gelen enflasyon verilerinin piyasa beklentilerini aşmasıyla birlikte dolar cinsi varlıklarda görülen değerlenmenin de etkisiyle 2000$’ın altına sarkmıştı. ABD’de bilanço döneminin iyi geçmesi ve perakende satışlar, Ocak ayında manşette tarafta 0.2% düşmesi çekirdekte ise 0.2% artması beklenen perakende satışlar beklentilerin çok altında -0.8% ve -0.5% olarak gerçekleşmesi Fed’in eklenenden daha erken faiz indirimlerine gidebileceği beklentileri artırmasıyla birlikte altında tekrar bir toparlanma gözlemledik

İLERLEYEN SÜREÇTE ALTIN FİYATLARINDA ANİ HAREKETLERİN DEVAM ETMESİNİ BEKLİYOR MUSUNUZ?

Volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde altın yatırımcılarına bir tavsiyeniz var mı? Fed’e yönelik faiz indirim beklentileri, ABD’de kasım ayında seçimlerin gerçekleşecek olması, enflasyon verisinde son alınan data hariç düşüş trendinde olmasının altında katalist etki oluşturabileceği görüşündeyiz. Bu tablonun devam etmesi halinde altında geri çekilmelerin alım fırsatı yaratabilir.

BORSADA REKOR SERİSİ DEVAM EDECEK Mİ?

Küresel piyasalarda faiz indirimlerine daha erken başlanabileceği beklentisi, TCMB’nin politika faizinde zirve seviyelerine yakın olması ve piyasadaki likidite fazlalığının Borsa İstanbul’a yönelmesiyle rekor seviyeler test ediliyor.

Rekor seviyelerinin konuşulduğu Borsa İstanbul’da dolar bazlı grafiklere bakılmasının daha açıklayıcı olacağını düşünmekteyiz. Endekste, 300$ seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 310$ ve 320$ dirençleri test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 290$ ve 280$ destek seviyeleri takip edilebilir.

Kaynak: Milliyet