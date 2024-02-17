Kusurlu araç satışına yeni çözüm! Mahkemesiz çözülebilecek

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) bünyesinde MASFEDTAM adıyla kurulan tahkim mekanizmasıyla kusurlu araç alım satımındaki uyuşmazlıklar artık mahkemeye gitmeden çözülebilecek.

Peki MASFEDTAM nedir, nasıl işliyor? Taraflar uyuşmazlık yaşadıkları durumda nasıl başvuru yapacaklar? Uyuşmazlıklar ne kadar sürede çözülüyor?

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç ve MASFEDTAM Başkanı Salih Kılınç araç satışında yaşanan uyuşmazlıkların çözümü için hayata geçirilen MASFEDTAM tahkimini Milliyet'e anlattı.

MASFEDTAM Başkanı Salih Kılınç’ın açıklamaları şu şekilde: “Motorlu Araç Satıcıları Federasyonunun tahkimi MASFEDTAM, ayıplı otomobil satan, ayıplı aracı olan ve bunu gizli tutan, kilometre düşürme, change, hasarlı arabayı hasarsız diye satma durumları sonrasında ilgili uyuşmazlıklara bakan bir kurumdur. Öncelikle arabuluculuk ile anlaştırmaya çalışıyoruz. Tahkim ile çözebilmemiz için iki tarafın da tahkim anlaşması olması gerekiyor. Merkezimiz Ankara Akyurt’a bağlı Otonomi sitesi içerisindedir. Sekreteryaya başvurarak hızlı, masrafsız bir şekilde avukat tutmaya gerek kalmadan ilgili sorunun çözümünü arabuluculuk üzerinden yapabiliyorsunuz.

‘ARABULUCULUK İLE 600 DOSYA ÇÖZDÜK’

Şu anda 600’e yakın dosya çözdük. Bunun sadece 2 tanesi mahkemeye yansıdı. Arabuluculuk usulü ile çözdük.

EN ÇOK HANGİ ANLAŞMAZLIKLAR GÖRÜLÜYOR?

Daha çok arabanın motor aksamı, şanzıman aksamı, kilometre düşürme olayı ya da arabanın orijinalliği ile ilgili durumlarda, change yapılan durumlarda, kapora uyuşmazlığından dolayı yaşanan sorunlarda, aracın özelliğinin eksik belirtilmesinden dolayı yaşanan uyuşmazlıklarda MASFEDTAM’a başvurulabilir.

ANLAŞAMAZLARSA NE OLUYOR?

Anlaşamazlarsa dava yoluna gidiyorlar.

NE KADAR SÜREDE ÇÖZÜLÜYOR?

Sorunlar 1 hafta içerisinde çözülüyor, aslında 1 hafta sürmeyen de var ancak delil ispatı, şahit, bilirkişi tarafından incelenmesi konusu olduğunda uyuşmazlıklar 1-2 hafta sürebiliyor. Bir iki gün içerisinde de neticelendirebiliyoruz.

NASIL BAŞVURU YAPILIYOR?

Uyuşmazlık yaşayan kişiler Google’a MASFEDTAM yazarak sitemiz üzerinden telefon numarasını arayıp sekreteryaya ulaşabilirler. Sekreterya başvuru için gerekli yönlendirmeyi yapıyor.” MASFED Başkanı Aydın Erkoç konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “ Türkiye’de otomotiv ile ilgili mahkemelere intikal eden, adliyelere intikal eden binlerce dosya var. Bu gerek motorlu araç satıcıları tarafından gerekse şahıslar açısından büyük sıkıntı oluşturuyor. Biz de MASFED, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile beraber MASFEDTAM’ı oluşturduk. Gerek otomobil satışında yaşanan sorunları gerekse diğer sektörlerde yaşanan sorunları mahkemeye intikal etmeden bir arabuluculuk sistemi üzerinden çözmeye çalışıyoruz.

‘MAHKEMEYE GİTMEDEN ÇÖZMEYİ AMAÇLIYORUZ’

Tüketiciler tarafında yıllarca süren davaları mahkemeye intikal etmeden çözmeyi amaçlıyoruz.Türkiye genelinde yaklaşık 60 ilde otomobil ticaret merkezlerimiz var. Ankara’da bunun başlangıcını başlattık ve bütün illerimize de tahkim olarak bunu yayıyoruz. Sonuçlarının da güzel olduğunu görüyoruz. Burada hem devletin yükünü almış oluyoruz diğer bir taraftan esnafımızın mahkemelerde uğraşmaması, tüketicilerin mahkemelerde uğraşmaması için biz çözüm üretmeye çalışıyoruz.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

MASFEDTAM’ın genel merkezi Ankara’da ancak bütün illerden dosya kabul edebiliyoruz. MASFEDTAM olarak internet sitemizden ulaşılabilir, telefon yoluyla aramak sureti ile randevu oluşturulabilir.”

Kaynak: Milliyet