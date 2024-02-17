İlk Cemre Havaya Ne Zaman Düşecek?

Her yıl olduğu gibi, 2024 yılında da cemre düşme tarihleri merakla bekleniyor. Cemreler, Türk kültüründe baharın habercisi olarak kabul edilir ve özellikle kış mevsiminin sona erdiğini müjdelemesiyle önem taşır. İnsanlar, baharın gelmesini coşkuyla karşılayabilmek için cemre düşme tarihlerini araştırıyorlar.

2024 yılında cemre düşme tarihleri şu şekildedir:

İlk Cemre (Hava Cemresi): 19-20 Şubat

İkinci Cemre (Su Cemresi): 27 Şubat

Üçüncü Cemre (Toprak Cemresi): 6 Mart

İlk cemre havaya düştüğünde, insanlar kışın sona erdiğine ve baharın yaklaştığına inanırlar. Ardından ikinci cemre suya düşer, ve son olarak üçüncü cemre toprağa düşer ve baharın geldiği kabul edilir.

Cemre düşme olayı, Türk mitolojisi ve halk kültürünün önemli bir parçasıdır. Ayrıca, cemre düşme geleneği yüzyıllardır sürdürülmekte olup, insanlar için doğanın döngüsünü ve yaşamın devamlılığını temsil eder. Bu yılın cemre düşme tarihleri de doğaya olan bu derin bağı ve umudu yeniden yeşertmeye hazırlanıyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ