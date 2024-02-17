Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Yaşam

İlk Cemre Havaya Ne Zaman Düşecek?

ABONE OL Google News Sayfamız

Cemre düşme olayı, Türk mitolojisinde ve halk kültüründe özel bir yere sahiptir. İlkbaharın müjdecisi olarak kabul edilen bu gelenek, yüzyıllardır devam ediyor. İlk cemre düştüğünde, baharın sıcaklığına ve yeniden doğuşuna olan inanç da canlanır. Detaylar ve bilgiler haberimizde!

İlk Cemre Havaya Ne Zaman Düşecek? mask
İlk Cemre Havaya Ne Zaman Düşecek?
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Her yıl olduğu gibi, 2024 yılında da cemre düşme tarihleri merakla bekleniyor. Cemreler, Türk kültüründe baharın habercisi olarak kabul edilir ve özellikle kış mevsiminin sona erdiğini müjdelemesiyle önem taşır. İnsanlar, baharın gelmesini coşkuyla karşılayabilmek için cemre düşme tarihlerini araştırıyorlar.

İlk Cemre Havaya Ne Zaman Düşecek?

2024 yılında cemre düşme tarihleri şu şekildedir:

İlk Cemre (Hava Cemresi): 19-20 Şubat
İkinci Cemre (Su Cemresi): 27 Şubat
Üçüncü Cemre (Toprak Cemresi): 6 Mart
İlk cemre havaya düştüğünde, insanlar kışın sona erdiğine ve baharın yaklaştığına inanırlar. Ardından ikinci cemre suya düşer, ve son olarak üçüncü cemre toprağa düşer ve baharın geldiği kabul edilir.
Cemre düşme olayı, Türk mitolojisi ve halk kültürünün önemli bir parçasıdır. Ayrıca, cemre düşme geleneği yüzyıllardır sürdürülmekte olup, insanlar için doğanın döngüsünü ve yaşamın devamlılığını temsil eder. Bu yılın cemre düşme tarihleri de doğaya olan bu derin bağı ve umudu yeniden yeşertmeye hazırlanıyor.

İlk Cemre Havaya Ne Zaman Düşecek?

Kaynak: HABER MERKEZİ

# HER

17 Şub 2024 - 09:21 Kocaeli/ İzmit- Yaşam --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.100.142 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

SİTE GÖREVLİSİ ARANIYOR

Bağçeşmedeki sitemizde, Temizlik ve bahçe bakım işlerinde çalıştırılmak üzere, SİTE GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

İlk Cemre Havaya Ne Zaman Düşecek? mask
İlk Cemre Havaya Ne Zaman Düşecek?
İlyas Öztürk ve Ali Kınık sahne aldı, ülkücüler eğlendi mask
İlyas Öztürk ve Ali Kınık sahne aldı, ülkücüler eğlendi
Survivor Hakan diskalifiye mi oluyor? mask
Survivor Hakan diskalifiye mi oluyor?
Uzman isim, skolyoz hastası çocuklar için umut olan tedaviyi anlattı mask
Uzman isim, skolyoz hastası çocuklar için umut olan tedaviyi anlattı
“Bir Şehrin Hikayesi” tiyatral dans gösterisi İzmitlilere unutulmaz bir gece daha yaşatacak mask
“Bir Şehrin Hikayesi” tiyatral dans gösterisi İzmitlilere unutulmaz bir gece daha yaşatacak
2023'te mutlu olanların oranı arttı mask
2023'te mutlu olanların oranı arttı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL