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Büyükşehir İtfaiyesinde eğitimler devam ediyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, itfaiye personellerine yönelik eğitimlerine devam ediyor

Büyükşehir İtfaiyesinde eğitimler devam ediyor mask
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Ülke çapında hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara daha etkin ve kesintisiz acil durum hizmeti verebilmek adına sürekli olarak kendini geliştiriyor.

ACİL DURUMLARA MÜDAHALE

Yeni hizmet binalarının yanı sıra son teknolojiye sahip araç, gereç ve donanımları ile dünya standartlarında hizmet veren Büyükşehir İtfaiyesi, personel kalitesini artırmak adına hizmet içi eğitim faaliyetlerine de devam ediyor. Bu kapsamda, mevcut personellere yönelik olarak gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler sayesinde olası acil durumlara daha etkin müdahale edilmesi hedefleniyor.

TEHLİKELİ MADDELERE MÜDAHALE EĞİTİMİ

Kocaeli’nin endüstriyel anlamda ülkemizin en önemli bölgelerinden biri olması nedeniyle karşılaşılabilecek endüstriyel kaza riski de buna paralel olarak artıyor. Olası tehlikeli madde dökülme, sızıntı ve kaçak durumlarına karşı Büyükşehir İtfaiyesi bünyesinde 2 adet Tehlikeli Maddelere Müdahale Aracı bulunuyor. Bu araçlar İzmit ve Gebze İtfaiye Gruplarına konuşlandırılmış durumda bu gruplar başta olmak üzere her ilçede kurulu bulunan İtfaiye Grup ve Müfreze personellerine Tehlikeli Maddelere Müdahale Eğitimi veriliyor. Eğitimler, Büyükşehir İtfaiyesi Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) eğitmenleri tarafından veriliyor. Uygulanan program dahilinde Tehlikeli Maddelere Müdahale Aracı ile birlikte her ilçedeki itfaiye grubu ve müfrezeye gidilerek personellere yerinde eğitim veriliyor.

EĞİTİM KONULARI

Eğitimde, Tehlikeli Maddelerin Taşınması ve Kodlanması, Acil Müdahale Kodları, Tehlikeli Madde Operasyonları, Olay Yeri Bölgelendirme, Gaz Algılama ve Ölçüm Cihazları, Kişisel Koruyucu Donanım, Olaya Müdahalede Genel Yaklaşımlar, Numune Alma, Sızıntı Durdurma ve Kapama Donanımları, Döküntü Toplama ve Sınırlandırma, Dekontaminasyon (Arındırma) başta olmak üzere çeşitli konularda teorik ve pratik bilgiler sunuldu.  

İTFAİYE PERSONELİ EĞİTİMİ

Tehlikeli Maddelere Müdahale eğitiminin yanı sıra hizmet içi Yangın ve Teknik Kurtarma eğitimleri de aynı hızda sürüyor. Periyodik aralıklarla eğitim merkezine gelen itfaiyeciler, bilgilerini tazeleme ve yeni yöntem ve yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi oluyor.

 

Kaynak: BÜLTEN

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17 Şub 2024 - 09:41 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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