Staj ve çıraklık mağdurları yarın alanlarda

Staj ve çıraklık sigortası mağdurları 18 Şubat Pazar günü saat 12.00 ile 15.00 arasında Kartal’da yapılacak ‘Büyük İstanbul Mitingi’nde buluşacak. Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği Kocaeli Şubesi, eyleme davette bulunarak, staj süreçlerinin SGK başlangıcı olarak kabul edilmesini istedi.



STAJ VE ÇIRAKLIK SÜRELERİ SGK BAŞLANGICI OLMALI

Dernek tarafından yapılan açıklamada, “Bizim talebimiz staj ve çıraklık sürelerimizin SGK başlangıcı olmasıdır. Bu çözüm ile bizim sorunumuz ilelebet son bulacak, ülkemizin ara eleman sorununa doğru ve çok önemli bir adım atılacaktır. Gelin siz de milletinizden gelen bu çağrıya kulak verin. 3308 Sayılı Kanun Kapsamında fiilen çalışmış sigortalıların, E-Devlet sisteminde görünen "4A Tescil Başlangıç" tarihi; "Hizmete Başlama Tarihi" olarak kabul edilmelidir.



TÜM MAĞDUR KARDEŞLERİMİZİ BEKLİYORUZ

38 yıldır devam eden Staj-Çıraklık Sigortası mağduriyetimizin, hizmete başlama tarihimizin kabulü ile son bulması için verdiğimiz mücadelede ve yürüdüğümüz bu doğru yolda yine sahalardayız. Biliyoruz ki haklı davalar her zaman kazanır. Birlikteliğimizin verdiği güçle, cesaretle hiç yılmadan ve mücadeleyi bırakmadan hep birlikte bu davayı kazanacağız. Yine hiçbir ayırım gözetmeksizin tüm mağdur kardeşlerimizi bekliyoruz. Sen yoksan çok eksiğiz.

Kaynak: HABER MERKEZİ