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TSE 34 sözleşmeli personel alacak

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Türk Standartları Enstitüsü (TSE) çeşitli görevler için 34 sözleşmeli personel istihdam edecek.

TSE 34 sözleşmeli personel alacak mask
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TSE'nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 13 mühendis, 1 tekniker, 2 memur, 1 koruma ve güvenlik görevlisi ve 17 odacı (hizmetli) olmak üzere 34 personel alınacak.

Şartları sağlayan adaylar, e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden 28 Şubat-14 Mart arasında başvuru yapabilecek.

Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 26 Mart'ta Enstitünün resmi internet sitesinde ilan edilecek. İlanda ayrıca sözlü sınav tarihleri de belirtilecek.

Kaynak: AA

# Türk Standartları Enstitüsü, Resmi Gazete

17 Şub 2024 - 09:42 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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