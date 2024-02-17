Kocaeli'nin 7 ilçesi elektriksiz kalacak

SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 17 Şubat 2024 Cumartesi günü Kocaeli’nin Kandıra, Kartepe, Başiskele, Karamürsel, Körfez, Çayırova, Dilovası, ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:
|56535
|KOCAELİ
|KANDIRA
|ANTAPLI
|ANTAPLI MERKEZ MEVKII, ANTAPLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI-ERİKLİ YOLU SK
|17.02.2024
|09:00
|15:30
|56764
|KOCAELİ
|KANDIRA
|ELMACIK, KOCAKAYMAS, TOPLUCA
|AKÇAKESE KÖYÜ YOLU SK, ATATÜRK., ATATÜRK. CD., BEREN SK., BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BITIKLER MEVKII, BİTİKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ELMACIK SAKALLAR MEVKII, ELMACIK SAKALLAR MEVKII KÜME EVLER, ELMACIK SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GAZİ SK., GAZİ. SK., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KAYIPLAR YOLU SK, KOCAKAYMAS ATATÜRK, KOCAKAYMAS BEREN, KOCAKAYMAS KARANFIL, KUYULAR SK, SABANLAR MEVKII, SARIOGLU MEVKII, SARIOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEYHKÖY MEVKII, ŞABANLAR MEVKİİ, ŞABANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEYHKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER KÖYÜ YOLU SK, TOKMAKLI MEVKII, TOKMAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, TOPLUCA KÖYÜ YOLU SK, TOPLUCA SOFULAR MEVKII, TOPLUCA SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, YUNUS EMRE CD.
|17.02.2024
|09:00
|17:00
|56780
|KOCAELİ
|KARTEPE
|FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE
|ABDÜLHAMİT SK., AKARSU SK., AKKUYU SK., ALTUNHISAR, ALTUNHİSAR CD., ATACAN SK., AYVA SK., BALLICA SK., BATU, BURGAZ SK., CANCAN, CANCAN SK., CEBECİ SK., ÇAMLICA SK., ÇOBAN SK., DANIS, DANIŞ SK., DEDE KORKUT CD., DEMIRCAN, DEMİRCAN SK., DIKMEN, DİKMEN SK., DİNAMİK SK., EMİRGAN SK., ENES, ENES SK., ERENÖZ SK., ESREF BITLIS, EŞREF BİTLİS SK., FARABI, FARABİ SK., GAZI CD., GAZİ CD., GÜLSUYU SK., GÜZELBAĞ SK., HASRET SK., KEVSER, Meryem, MİNELİ SK., PEHLİVAN SK., SAPMAZ, SAPMAZ SK., SENLIK, SERDİVAN SK., SEVİNÇLİ SK., SEZENLER, SÜMBÜLE SK., ŞENLİK SK., ÜNLÜ SK., YADİGAR SK., ZARİF SK., ZUHAL SK.
|17.02.2024
|09:00
|17:30
|56781
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|BARBAROS, DÖNGEL
|29 EKİM CD., BAKIŞ SK., BEYAZIT CD., ÇITAK SK., DEVRE SK., DİRİLİŞ SK., DUMANLI SK., DÜZTEPE SK., EBRU SK., EFSANE SK., EFSANE., ELÇİBEY SK., ELMA ÇİÇEĞİ SK., ESKİ KALE SK., EŞME KAYA SK., FAVORİ SK., FAZİLET SK., GÜNELİ SK., GÜNESLI SK., GÜNEŞLİ SK., HAREM, HAREM SK., HİKMET SK., IDEAL, KASIMPATI SK., KINA ÇİÇEĞİ SK., MAVİŞ SK., SAMANLI SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YEŞİLKIR SK., YUNUS SK.
|17.02.2024
|09:00
|17:00
|56786
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|4 TEMMUZ, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULAŞLI YALI
|1056. SK., 202. CD, 2818., 2825., 2875., AGAH EFENDİ SK., BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CEVHER, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., İZZET AÇIKBAŞ SK., KARADENİZ SK., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KARŞIBAŞI CD., KIBLEPINAR, MUAZZEZ ARUOBA SK., NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER
|17.02.2024
|09:30
|17:00
|56806
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ACISU
|ANIL SK, ASEL, ASEL SK, EMSAL, KARAOĞLAN SK., KUTUP YILDIZI, KUTUP YILDIZI SK, SIZMA SK., ULAŞ SK.
|17.02.2024
|09:00
|17:00
|56818
|KOCAELİ
|KARTEPE
|BALABAN, KÖSEKÖY, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SUADIYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE
|11.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., AKÇASU SK., ALAYLI SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN CD., ARTEZYEN SK., ARTVIN, AYDINLIK SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., CEVIZLIK, CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK EVLERİ SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., ELÇİ SK., ERDOĞAN SK., ERTUĞ SK., FERHAT AĞA SK., GEDE SK., GÜLBAHÇE CD., GÜLLİCE SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HARMANLIK SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HOCALAR SK., İPEKYOLU CD., KADIMEZARI CD., KADİR ASLAN SK, KARAKADILAR CD., KELESLI, KELEŞLİ SK., KESTANELİK SK., MEMISLER SK., MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MEŞRUTİYET SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., OKÇAPINAR SK., ORTAKLAR SK., ÖMERAĞA SK., ÖZKANLI SK., ÖZKOÇ SK., ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, SEVIL, SEVİL SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNTEPE SK., TEPELİ SK, TEPELİ SK., TOPKAPI CD., TUZLA SK., YUSUF DEDE SK
|17.02.2024
|09:00
|17:00
|56872
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ARSLANBEY, ATASEHIR, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE, SARIMEŞE
|AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKİF SK., AKSEMSEDDIN, ALADAĞ SK., ALİM SK., ARPAÇAY SK., AŞIK SK., ATALAR SK., AYDINLI SK., BAĞDAT CD., BALKAYA SK., BALLICA, BASAKÇI, BAŞAKÇI SK., BESIK, BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., BİHTER SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEMRE SK., CEREN SK., CEVİZ SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇIRACI SK., ÇUHANE. CD., DEMİRCİ SK., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DURU SK., DUT SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELİT SK., ELMALIK SK., EMRAH, EMRAH SK., ENERJİ SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., ERASLAN SK., EREN, EREN SK., FETIH, FETİH SK., GAZI, GENÇLİK SK., GÖKSU SK., GÖRKEM SK., GÖZDE SK., GÖZPINAR SK., GURBET SK., GÜLDESTE SK., GÜLPINAR SK., GÜLVEREN SK., GÜRBÜZ SK., GÜRCAN SK., GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI, HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HAVAİ SK., HEYBELİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., HİPODROM CD., ISTIKBAL SK., IZMIT., İDEAL SK., İLKBAHAR SK., İNKILAP SK., İSKENDER SK., İSTİKBAL SK., İZMİT.. CD., KAMAN SK., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KARTEPE KENT SK, KAVAKLI SK., KESER CD., KETEN, KETEN SK., KILAVUZ SK., KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., KORAY, KORAY SK., KORLU SK., KOVAN, KULELI, KULELİ SK., KUMLUCA SK., KURTBEY, KURTBEY SK., LAÇİN SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MARTI SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MELEK, MELEK SK., MELİHA, MELTEM SK., MEVSİM SK., MINE, MUALLİM SK., MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAME SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ CD., NESİL SK., NEŞELİK SK., NIDA, NİDA SK., OYA SK., ÖNDER, ÖZBILEN, ÖZBILEN SK., ÖZBİLEN SK., ÖZVEREN SK., PİYADE SK., PLATIN, PLATİN SK., PUMA SK., RAHMİ SK., SAKIN, SAKİN SK., SAMANYOLU SK., SAMATYA, SAMATYA SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SEHERYELI, SEHERYELİ SK., SERAP SK., SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK., SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR SK., SOLMAZ SK., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE CD., SÜMBÜLE, TABİAT SK., TAÇ SK., TARAKLI SK., TAŞ SK., TAŞKIN SK., TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TUNALI SK., TURNA, UYGAR, UYGAR SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD., YAGCILAR, YAĞCILAR SK., YAKACIK SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAZGAN SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK., YURDUM, YURDUM SK., ZERDA SK., ZÜMRÜT SK.
|17.02.2024
|09:00
|17:00
|56877
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|İLİMTEPE
|13. SK., 201. SK., 221. SK., ŞANTİYE YOLU SK
|17.02.2024
|09:30
|15:30
|56880
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|AKSE, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ
|117/1., 117/1. SK., 121/2., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/5., 121/6., 121/7. SK., 121/8., 121/8. SK., 123/1. SK., 123/2., 123/2. SK., 412., 414., 414. SK., 414/1. SK., 414/2. SK., 415. SK., 415/1. SK., 415/2. SK., 415/3. SK., 416. SK., 416/1. SK., 416/2., 416/2. SK., 416/3. SK., 417. SK., 419., 419. SK., 419/1. SK., 419/2., 420. SK., 422., 422. SK., 422/1. SK., 422/3. SK., 435. SK., 446. SK., 447., 448., 448. SK., 458., 458. SK., 459. SK., 471/2., 471/2. SK., 485/1., 496. SK., 496/1. SK., 496/2. SK., 496/3. SK., 497. SK., 497/1., 497/1. SK., 497/2., 497/2. SK., 498., 498. SK., 499. SK., 510., 510. SK., 56/1., 561., 58., 58. SK., 58/1. SK., 58/2. SK., 58/3. SK., 59. SK., 60. SK., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK., 62/1. SK., 62/2., 62/2. SK., 64., 64. SK., 64/1., 64/1. SK., 65. SK., 66. SK., 66/1., 67., 67. SK., 67/1. SK., 67/2., 67/2. SK., 67/3. SK., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 68/4., 68/4. SK., 69., 69. SK., 83., 83. SK., 83/1., 83/1. SK., 83/2., 83/2. SK., 83/3., 83/3. SK., 83/5. SK., 85., 85. SK., 86., 87. SK., 88., 89., 89. SK., 91., 91. SK., 93., 94. SK., 97., 97. SK., 98. SK., 99. SK., 99/1. SK., RAGIP DEMİRKOL BULVAR
|17.02.2024
|09:00
|17:00
|56881
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|AHATLI, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, İNÖNÜ, KARGALI, KÖSELER, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENİKENT
|106. SK., 2424. SK., 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3501, 3501., 3501. SK., 3511., 3525, 3525., 3540., 3541., 3541. SK, 3542., 3550., 3550. SK., 3555., 3556, 3556., 3556. SK., 3558., 3559 SK, 3601., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3703., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3720. SK., 3721., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3740., 3901., 3901. SK., 3911. SK, 3912., 3912. SK., 3913, 3913., 3920., 3920. SK., 3924, 3924., 3924. SK., 3932., 3950., 3950. SK., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., 4701. SK, 4705., 4720., 6. CD., AGCA, AĞCA SK., AKYOL SK., AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAG IÇI, BAĞ İÇİ SK., BAĞ SK., BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., BOSNA CD., CAN SK., CEBELİ SK., ÇAMLIK SK., ÇEŞME ALTI SK., ÇORUH SK., DAR SK., DEĞİRMENCİ SK., DOST SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ELEŞLİ SK., ERENLER SK., ESENYOL SK., ESKİ İSTANBUL YOLU CD., FINDIKLAR SK., GEBZE, GEBZE CD, GEBZE CD., GELGÖR SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., GÖLLER CD., GÜLTEPE SK., GÜRSOY SK., HARMAN SK., HATIPLER, KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARGA PINARI CD., KARGALI, KARGALI CD., KAYABAŞI SK., KIŞLA SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KOZDERE, KOZDERE CD., KÖY SOKAĞI SK, KÖY YERİ SK., KUMLU SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME CD., KURUÇEŞME SK., KUYU SK., KUYUBASI, KUZEY MARMARA OTOYOLU, MANİ SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MEVLANA SK., MEZARLIK SK., NALBANT SK., OKÇULAR SK., OKUR SK., OLUKLU SK., OTLUK SK., ÖLMEZLER SK., PAKOVA, PAKOVA SK., PINAR SK., PINARBAŞI SK., SARILAR SK., ŞÜKÜRTEPE SK., TASLIYOL, TAŞLIYOL SK., TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TEZCAN SK., TINGIRLAR SK., TÜRBE, TÜRBE SK., ULUÇINAR SK., YAGCILAR CUMHURIYET, YAĞCILAR CUMHURİYET, YAKUPBEY SK.
|17.02.2024
|09:00
|17:00
|56883
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|ÇAYIROVA
|5209. SK., 5210. SK., 5211., 5211. SK., 5212. SK., 5215. SK.
|17.02.2024
|09:30
|13:30
Kaynak: HABER MERKEZİ
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