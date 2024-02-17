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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
17 Şub 2024 - 09:47- Siyaset G:

Erkan Baş aday olunca istifa etti

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Gebze eski İlçe Başkanı olan Nejla Dolaşık, TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın Gebze Belediye Başkan adayı olması sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifa etti.

Yavuz Solmaz
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Erkan Baş aday olunca istifa etti
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BAŞ’IN ADAYLIĞI SONRASI İLK İSTİFA
 Türkiye İşçi Partisi, dün akşam saatlerinde resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Gebze Belediye Başkan adayının parti genel başkanı Erkan Baş olduğunu açıkladı. Baş da kendi sosyal medya hesabından yaptığı “Ben de arkadaşlarımdan beklediğim sorumluluğu paylaşıyorum ve ülkemizin en büyük işçi havzası olan Gebze’den adaylığımı ilan ediyorum.” paylaşımla adaylığını ilan etti. Baş’ın adaylığı sonrasında partide ilk istifa Gebze İlçe eski Başkanı Nejla Dolaşık’tan geldi.

TİP’E EMEK VERMİŞ BİR EMEKÇİ VE İŞÇİYİM
Nejla Dolaşık yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Türkiye İşçi Partisi Gebze İlçe Örgütü'nde geçmiş dönemde ilçe başkanlığı yapmış ve sınıf odaklı örgütlenme faaliyetine emek koymuş bir emekçiyim, işçiyim. TİP süreci boyunca sınıf siyaseti ve emek eksenli bir mücadele için her türlü çabayı göstermeye gayret ettik. Anlamlı dönüşler de almayı başardık. Ancak Türkiye İşçi Partisi, sınıf ve emek eksenli siyaseti hakim kılmak yerine “ayrıcalıklı lider kadrolarının” dar çıkarlarını savunmayı tercih etmiştir.

Erkan Baş aday olunca istifa etti

EMEKLERİMİZ GÖRMEZDEN GELİNMİŞTİR
Bir emekçi olarak sosyalist mücadele için ortaya koyduğumuz çabalar, TİP tarafından gündelik siyaset ve çıkarlar için hiçe sayılmıştır. Türkiye İşçi Partisi, sınıf siyaseti yerine düzen siyasetinin özelliklerini sürdürmekte ısrarcı olmuştur. Emeklerimiz yok sayılmış, görmezden gelinmiştir. Sosyalist bir kimlikle mücadele etmemiz adeta imkansız hale getirilmiştir. Bir işçi ve bir sosyalist olarak bu tavrı kabul etmem mümkün değildir.

TİP’TEN İSTİFA ETMİŞ BULUNMAKTAYIM
Gelinen noktada İyi Parti'den Vatan Partisi'ne; DSP'den CHP’ye sosyalizm mücadelesi için değil seçimde oy alabilmek dışında bir hedefi olmayan adayları öne süren TİP, yukarıdaki eleştirilerimin de doğruluğunu kanıtlamıştır. Eleştiri yapan üyelerini yok sayan, dışlayan ve adeta öğüten TİP'ten istifa etmiş bulunmaktayım. Son dönemde kamuoyunda da görüldüğü üzere onlarca istifa eden üye bulunmaktadır. Ben de Gebze'de ikamet eden bir emekçi olarak onlardan birisiyim.

MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİM
Gebze bir işçi havzasıdır. Ben de bir emekçi olarak sosyalizm mücadelesini TİP ile tanımadım ve TİP ile yaşanan süreç sebebiyle mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Tam aksine bu deneyimler, bugün daha büyük bir mücadelenin gerekli olduğunu emekçi sınıflara yeniden hatırlatmıştır. Bugün, sosyalizm mücadelesine halihazırda devam ettiğimi kamuoyuna bildirir; emekçilerin mücadele bayrağını yükseltmek için yol yürümeye devam ettiğimi ancak TİP ile hiçbir ilgim kalmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.” 

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17 Şub 2024 - 09:47 Kocaeli/ Gebze- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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