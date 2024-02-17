Haydi Kağıtspor için Atatürk Spor Salonu’na

Mavi-Beyazlı ekip, İzmit Atatürk Spor Salonu’nda Konyaspor’u konuk edecek. 17.30’da başlayacak maçı temsilcimiz kazanıp, düşme hattının üzerine çıkmaya hedefliyor.
ÇOK KRİTİK MAÇ
Son maçında Ankaragücü’ne 61-53 mağlup olan Mavi-Beyazlı ekip, ligde oynadığı 24 maçta 8 galibiyet aldı, 32 puanla düşme hattında bulunuyor. Kağıtspor’un rakibi Konyaspor ise 24 maçta 10 galibiyet aldı, 34 puan topladı. Mavi-Beyazlı ekip, bu kritik maçta taraftarların desteğini yanında görmek istiyor.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.