CHP Gebze ön seçiminde kadınların zaferi

İLK BEŞTE 4 KADIN YER ALDI

CHP Gebze İlçe Örgütü meclis üyesi adaylarını belirlemek için sandığa gitti. 16 Şubat Cuma günü saat 13.00’de başlayan ve 21.00’de biten ön seçiminin oy sayımı geç saatlere kadar devam etti. 4 bin üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimde toplam 723 üye oy kullandı. Fermuar sistemle yapılan seçimde en çok oyu Gülcan Aksu aldı. 482 oy alan Aksu’yu 480 oy ile Ferman Torun ile 470 oy alan Dilesen Karataş takip etti. Dilek Tat 429, Nevriye Yılmaz 421 oy aldı. Bu sonuçlara göre ilk 5 içerisinde 4 kadın üye yer aldı.

EN ÇOK OYU GÜLCAN AKSU ALDI

Sandıktan çıkan sonuçlar şöyle: Gülcan Aksu 482 oy, Ferman Torun 480 oy, Dilesen Karataş 470 oy, Dilek Tat 429 oy, Nevriye Yılmaz 421oy, Devrim Serkan Kaya 416 oy, Ferzende Yakın 400 oy, Kemal Balcı 396 oy, Sevgin Akbulut 395 oy, Kiraz Aydın 377 oy, Zafer Çukurçayır 368 oy, Hınıs Kaçakçı 364 oy, Kemal Doğan 348 oy, Yaşa Erdoğan 340 oy, Eren Alkan 328 oy, Nejat Kar 313 oy, Yücel Efendioğlu 283 oy, Bilge Ercan Altıntaş 279 oy, Recayi Sarıkaya 204 oy.