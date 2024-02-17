İşte muhtemel ilk 11

DAVİT İLK 11’DE BEKLENİYOR

23. hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor’u konuk edecek olan Kocaelispor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın bu maçta kalede Gökhan’a şans tanıması bekleniyor. Sakatlıktan tamamen kurtulan Oğuz’un da kadroya yeniden dönmesi beklenirken savunmanın göbeğinde Burak Öksüz ve Emir Ortakaya’nın oynaması bekleniyor. Sol bekte ise Atila’nın takımdaki yerini alacağı düşünülüyor. Savunmanın önünde Vukoviç, merkez Cihat ve Kharavashişi, kanatlarda Beridze ve Candeias’ın forma giymesi beklenen maçta Sağlam’ın ileri uçta ise yeni transfer Davit Skh formayı bekleniyor.