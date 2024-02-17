İşte muhtemel ilk 11

DAVİT İLK 11’DE BEKLENİYOR
23. hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor’u konuk edecek olan Kocaelispor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın bu maçta kalede Gökhan’a şans tanıması bekleniyor. Sakatlıktan tamamen kurtulan Oğuz’un da kadroya yeniden dönmesi beklenirken savunmanın göbeğinde Burak Öksüz ve Emir Ortakaya’nın oynaması bekleniyor. Sol bekte ise Atila’nın takımdaki yerini alacağı düşünülüyor. Savunmanın önünde Vukoviç, merkez Cihat ve Kharavashişi, kanatlarda Beridze ve Candeias’ın forma giymesi beklenen maçta Sağlam’ın ileri uçta ise yeni transfer Davit Skh formayı bekleniyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Bekir - Candeası kes hoca yedek olarak kullan. Amaralı da artık oynat
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.