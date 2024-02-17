Eyüpspor’dan Mbappe’ye gönderme

PAYLAŞIM YAPTILAR

Bu sezon PSG ile 30 resmi maça çıkan Kylian Mbappe, söz konusu müsabakalarda 31 gol attı. Fransız yıldız bunun yanında 7 kez de asist performansı sergiledi. Eyüpspor, PSG'den ayrılması gündemde olan Kylian Mbappe hakkında bir paylaşım yaptı. İstanbul temsilcisi, "Seni bekliyoruz" notunu düştü. Eyüpspor'un bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kaynak: SPOR SERVİSİ