CHP Gebze’de aday göstermeyecek mi, Orhan açıkladı

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ın Gebze Belediye Başkan adaylığının ilanı, “CHP, Gebze’de aday göstermeyerek TİP adayını destekleyecek” sözlerine neden oldu. CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan iddialar üzerine, “Bugün yaptığım görüşmelerden sonra büyük ihtimalle genel merkez Gebze ile ilgili kararı açıklayacak. Zaten genel başkanımız Gebze ile ilgili olarak Parti Meclisi ve MYK’dan tam yetki almıştı. Şu an PM veya MYK kararı gerektirmeksizin genel başkanımızın açıklayacağı kişi Gebze Belediye Başkan adayı olacak” dedi.
KENDİ ADAYIMIZLA GİRMENİN MÜCADELESİNİ VERECEĞİZ
Orhan, TİP adayı Erkan Baş’ın destekleneceği söylentisi üzerine ise, “TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın Gebze Belediye Başkan adayı olarak açıklanmasının ardından öyle bir iddia konuşuluyor. Genel merkezden bu konuyla ilgili net bilgi alamadığım için, kamuoyunu da yanlış bilgilendirmek istemem. Sonuna kadar kendi adayımızla girmenin mücadelesini vereceğiz. Dört aday adayı arkadaşımız var. Genel başkan yardımcımız, parti sözcüsü veya genel başkan tarafından açıklanacağını söyledi” diye konuştu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Mert - Kime karşı mücadele verecen? Genel Başkanına mı? Pazarlığı yapan o çünkü.
Ya CHP Kocaeli tam bir b.k çukurudur diyorum inanmıyorsunuz.
İzmit41 - Sanki diğerleri ak
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.