CHP Gebze’de aday göstermeyecek mi, Orhan açıkladı

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ın Gebze Belediye Başkan adaylığının ilanı, “CHP, Gebze’de aday göstermeyerek TİP adayını destekleyecek” sözlerine neden oldu. CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan iddialar üzerine, “Bugün yaptığım görüşmelerden sonra büyük ihtimalle genel merkez Gebze ile ilgili kararı açıklayacak. Zaten genel başkanımız Gebze ile ilgili olarak Parti Meclisi ve MYK’dan tam yetki almıştı. Şu an PM veya MYK kararı gerektirmeksizin genel başkanımızın açıklayacağı kişi Gebze Belediye Başkan adayı olacak” dedi.

KENDİ ADAYIMIZLA GİRMENİN MÜCADELESİNİ VERECEĞİZ

Orhan, TİP adayı Erkan Baş’ın destekleneceği söylentisi üzerine ise, “TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın Gebze Belediye Başkan adayı olarak açıklanmasının ardından öyle bir iddia konuşuluyor. Genel merkezden bu konuyla ilgili net bilgi alamadığım için, kamuoyunu da yanlış bilgilendirmek istemem. Sonuna kadar kendi adayımızla girmenin mücadelesini vereceğiz. Dört aday adayı arkadaşımız var. Genel başkan yardımcımız, parti sözcüsü veya genel başkan tarafından açıklanacağını söyledi” diye konuştu.