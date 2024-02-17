Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Muharrem Tutuş’a Akmeşe’de büyük ilgi

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Akmeşe’de ilgiyle karşılandı. Tutuş, "Yeni İzmit'in heyecanı tüm İzmit'imize yayılmış bunu vatandaşlarımızın gözlerinde görüyoruz “dedi

Muharrem Tutuş’a Akmeşe’de büyük ilgi mask
Muharrem Tutuş’a Akmeşe’de büyük ilgi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Akmeşe’de ilgiyle karşılandı. Akmeşe  Atatürk ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlarını ziyaret ederek programlarına başlayan Başkan Adayı Tutuş, bölgenin sevilen büyüklerinden yaşayan tarih 100 yaşındaki Salih Köken'i de ziyaret ederek hayır duasını aldı. Ardından Akmeşe sokaklarına çıkan Başkan Adayı Tutuş, esnaf ve vatandaşalar ile tek tek selamlaşarak sohbet etti.

Muharrem Tutuş’a Akmeşe’de büyük ilgi

BÖLGENİN EVLADIYIM

Gerçekleştirilen programlarda Başkan Adayı Tutuş'a, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş, Meclis üyeleri, önceki dönem Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice ve partililer de eşlik etti. Akmeşeliler ile buluştuğu programda konuşan Başkan Adayı Tutuş, “Akmeşeli vatandaşlarımız Muharrem Tutuş'u tanıyor. Ben bu bölgenin evladıyım. Siz beni tanıyorsunuz, ben sizi tanıyorum.

YENİ BİR SAYFA AÇACAĞIZ

İzmit'imizde yeni bir sayfa açmak için bir yola çıktık. Sadece hizmet odaklı bir siyaset anlayışı güderek, vatandaşlarımız hak ettiği hizmetlere kavuşsun istiyoruz. Uyum çok önemli. Devletimiz ile Büyükşehir belediyemiz ile uyum bölgemize hizmeti getirir. 5 yıldır, İzmit'imizde uyumsuzluk için bir sebep bulayım da, kavga edeyim diye çırpınan bir anlayış hakim. Bu kavga İzmit'imize hep kaybettirdi.

VATANDAŞIMIZ GERÇEĞİ GÖRÜYOR

Bütçeyi yönetme yetkisi de, belediyeyi yönetme yetkisi de, şimdiki yönetimin elinde. Hangi bölgemizde taş üstüne taş koydular. Sosyal medya üzerinden belediyecilik yapmaya kalktılar. Önceki dönem kazandırılan tüm yatırımlarımız çürümeye yüz tuttu. Bunların hepsini İzmitli vatandaşlarımız elbette değerlendirecek.

GERÇEK BELEDİYECİLİĞİ GÖRECEKLER

Nereye baksak, ya büyükşehir belediyemizin yaptığı yatırımları görüyoruz, ya da önceki dönem AK Parti Belediyeciliği zamanında kazandırılan yatırımları görüyoruz. Yani bu şu oluyor, Akmeşe'de İzmit'te tam 5 yılını kaybetmiş. Yeni İzmit'te gerçek belediyecilik yapacağız. merkezimize insanı oturtacak, istişare ve ortak akılla İzmit’imize sadece hizmet edeceğiz “dedi. 

Kaynak: BÜLTEN

# ilçe, hizmet, sosyal, yeni, İzmit, Büyükşehir, başkan, parti

17 Şub 2024 - 10:57 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.100.142 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

SİTE GÖREVLİSİ ARANIYOR

Bağçeşmedeki sitemizde, Temizlik ve bahçe bakım işlerinde çalıştırılmak üzere, SİTE GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Muharrem Tutuş’a Akmeşe’de büyük ilgi mask
Muharrem Tutuş’a Akmeşe’de büyük ilgi
Saadet Partisi, Kartepe’de adayını açıkladı mask
Saadet Partisi, Kartepe’de adayını açıkladı
Gelecek Partisi, İYİ Parti adayını destekleyecek mask
Gelecek Partisi, İYİ Parti adayını destekleyecek
HÜDA-PAR’da tüm adaylar belli oldu mask
HÜDA-PAR’da tüm adaylar belli oldu
Derince Belediye Başkanlığı için bir aday daha açıklandı mask
Derince Belediye Başkanlığı için bir aday daha açıklandı
Zafer Partisi'nde tüm adaylar belli oldu mask
Zafer Partisi'nde tüm adaylar belli oldu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL