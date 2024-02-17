Muharrem Tutuş’a Akmeşe’de büyük ilgi

Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Akmeşe’de ilgiyle karşılandı. Akmeşe Atatürk ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlarını ziyaret ederek programlarına başlayan Başkan Adayı Tutuş, bölgenin sevilen büyüklerinden yaşayan tarih 100 yaşındaki Salih Köken'i de ziyaret ederek hayır duasını aldı. Ardından Akmeşe sokaklarına çıkan Başkan Adayı Tutuş, esnaf ve vatandaşalar ile tek tek selamlaşarak sohbet etti.

BÖLGENİN EVLADIYIM

Gerçekleştirilen programlarda Başkan Adayı Tutuş'a, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş, Meclis üyeleri, önceki dönem Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice ve partililer de eşlik etti. Akmeşeliler ile buluştuğu programda konuşan Başkan Adayı Tutuş, “Akmeşeli vatandaşlarımız Muharrem Tutuş'u tanıyor. Ben bu bölgenin evladıyım. Siz beni tanıyorsunuz, ben sizi tanıyorum.

YENİ BİR SAYFA AÇACAĞIZ

İzmit'imizde yeni bir sayfa açmak için bir yola çıktık. Sadece hizmet odaklı bir siyaset anlayışı güderek, vatandaşlarımız hak ettiği hizmetlere kavuşsun istiyoruz. Uyum çok önemli. Devletimiz ile Büyükşehir belediyemiz ile uyum bölgemize hizmeti getirir. 5 yıldır, İzmit'imizde uyumsuzluk için bir sebep bulayım da, kavga edeyim diye çırpınan bir anlayış hakim. Bu kavga İzmit'imize hep kaybettirdi.

VATANDAŞIMIZ GERÇEĞİ GÖRÜYOR

Bütçeyi yönetme yetkisi de, belediyeyi yönetme yetkisi de, şimdiki yönetimin elinde. Hangi bölgemizde taş üstüne taş koydular. Sosyal medya üzerinden belediyecilik yapmaya kalktılar. Önceki dönem kazandırılan tüm yatırımlarımız çürümeye yüz tuttu. Bunların hepsini İzmitli vatandaşlarımız elbette değerlendirecek.

GERÇEK BELEDİYECİLİĞİ GÖRECEKLER

Nereye baksak, ya büyükşehir belediyemizin yaptığı yatırımları görüyoruz, ya da önceki dönem AK Parti Belediyeciliği zamanında kazandırılan yatırımları görüyoruz. Yani bu şu oluyor, Akmeşe'de İzmit'te tam 5 yılını kaybetmiş. Yeni İzmit'te gerçek belediyecilik yapacağız. merkezimize insanı oturtacak, istişare ve ortak akılla İzmit’imize sadece hizmet edeceğiz “dedi.

Kaynak: BÜLTEN