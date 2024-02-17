Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
17 Şub 2024 - 10:53- Yaşam G:

Kocaeli İmsakiye 2024

ABONE OL Google News Sayfamız

Ramazan ayında iftar, sahur ve imsak vaktini takip etmek büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Kocaeli için 30 günlük 2024 Ramazan İmsakiyesini yayınladı.

Kocaeli İmsakiye 2024 mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İslam aleminin merakla beklediği 11 ayın sultanı geldi çattı. Oruç tutacaklar şimdiden Kocaeli iftar vakti, Ramazan Bayramı hangi güne geliyor, sahur vakti gibi soruların yanıtlarını arama motorlarına araştırmaya başladı. Peki Kocaeli iftar vakti ne zaman? Detaylar haberimizde…

KOCAELİ İMSAKİYE 2024

Mübarek Ramazan ayı İslam dünyası için büyük önem taşıyor. İftar ve sahur vakitlerini öğrenmek isteyenler Ramazan İmsakiyesi’ne bakmaya başladı. Kocaeli İmsakiye 2024 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

11 ayın sultanı, Müslümanların heyecanla beklediği Ramazan ayı bu sene 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek.

2024 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sağlanan verilerle Kocaeli için 30 günlük Ramazan imsakiyesi belirlendi.

Kocaeli İmsakiye 2024

TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1. Gün 11 Mart 2024 Pazartesi05:4707:1113:1516:3219:0920:28
2. Gün 12 Mart 2024 Salı05:4607:1013:1516:3219:1020:29
3. Gün 13 Mart 2024 Çarşamba05:4407:0813:1516:3319:1120:30
4. Gün 14 Mart 2024 Perşembe05:4207:0613:1416:3419:1320:31
5. Gün 15 Mart 2024 Cuma05:4007:0513:1416:3419:1420:33
6. Gün 16 Mart 2024 Cumartesi05:3907:0313:1416:3519:1520:34
7. Gün 17 Mart 2024 Pazar05:3707:0113:1416:3519:1620:35
8. Gün 18 Mart 2024 Pazartesi05:3507:0013:1316:3619:1720:36
9. Gün 19 Mart 2024 Salı05:3306:5813:1316:3719:1820:37
10. Gün 20 Mart 2024 Çarşamba05:3206:5713:1316:3719:1920:38
11. Gün 21 Mart 2024 Perşembe05:3006:5513:1216:3819:2020:40
12. Gün 22 Mart 2024 Cuma05:2806:5313:1216:3819:2120:41
13. Gün 23 Mart 2024 Cumartesi05:2606:5213:1216:3919:2220:42
14. Gün 24 Mart 2024 Pazar05:2406:5013:1216:3919:2320:43
15. Gün 25 Mart 2024 Pazartesi05:2306:4813:1116:4019:2420:44
16. Gün 26 Mart 2024 Salı05:2106:4713:1116:4019:2520:46
17. Gün 27 Mart 2024 Çarşamba05:1906:4513:1116:4119:2620:47
18. Gün 28 Mart 2024 Perşembe05:1706:4313:1016:4119:2820:48
19. Gün 29 Mart 2024 Cuma05:1506:4213:1016:4119:2920:49
20. Gün 30 Mart 2024 Cumartesi05:1306:4013:1016:4219:3020:51
21. Gün 31 Mart 2024 Pazar05:1106:3813:0916:4219:3120:52
22. Gün 01 Nisan 2024 Pazartesi05:1006:3713:0916:4319:3220:53
23. Gün 02 Nisan 2024 Salı05:0806:3513:0916:4319:3320:54
24. Gün 03 Nisan 2024 Çarşamba05:0606:3313:0916:4419:3420:56
25. Gün 04 Nisan 2024 Perşembe05:0406:3213:0816:4419:3520:57
26. Gün 05 Nisan 2024 Cuma05:0206:3013:0816:4419:3620:58
27. Gün 06 Nisan 2024 Cumartesi05:0006:2913:0816:4519:3720:59
28. Gün 07 Nisan 2024 Pazar04:5806:2713:0716:4519:3821:01
29. Gün 08 Nisan 2024 Pazartesi04:5606:2513:0716:4519:3921:02
30. Gün 09 Nisan 2024 Salı04:5406:2413:0716:4619:4021:03

# 2024 ramazan imsakiyesi, kocaeli imsakiye 2024, kocaeli sahur vakti, kocaeli iftar vakti, ramazan ayı, Kocaeli

17 Şub 2024 - 10:53 Kocaeli- Yaşam --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.100.142 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

SİTE GÖREVLİSİ ARANIYOR

Bağçeşmedeki sitemizde, Temizlik ve bahçe bakım işlerinde çalıştırılmak üzere, SİTE GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Kocaeli İmsakiye 2024 mask
Kocaeli İmsakiye 2024
İlk Cemre Havaya Ne Zaman Düşecek? mask
İlk Cemre Havaya Ne Zaman Düşecek?
İlyas Öztürk ve Ali Kınık sahne aldı, ülkücüler eğlendi mask
İlyas Öztürk ve Ali Kınık sahne aldı, ülkücüler eğlendi
Survivor Hakan diskalifiye mi oluyor? mask
Survivor Hakan diskalifiye mi oluyor?
Uzman isim, skolyoz hastası çocuklar için umut olan tedaviyi anlattı mask
Uzman isim, skolyoz hastası çocuklar için umut olan tedaviyi anlattı
“Bir Şehrin Hikayesi” tiyatral dans gösterisi İzmitlilere unutulmaz bir gece daha yaşatacak mask
“Bir Şehrin Hikayesi” tiyatral dans gösterisi İzmitlilere unutulmaz bir gece daha yaşatacak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL