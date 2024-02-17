İslam aleminin merakla beklediği 11 ayın sultanı geldi çattı. Oruç tutacaklar şimdiden Kocaeli iftar vakti, Ramazan Bayramı hangi güne geliyor, sahur vakti gibi soruların yanıtlarını arama motorlarına araştırmaya başladı. Peki Kocaeli iftar vakti ne zaman? Detaylar haberimizde…
KOCAELİ İMSAKİYE 2024
Mübarek Ramazan ayı İslam dünyası için büyük önem taşıyor. İftar ve sahur vakitlerini öğrenmek isteyenler Ramazan İmsakiyesi’ne bakmaya başladı. Kocaeli İmsakiye 2024 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.
RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
11 ayın sultanı, Müslümanların heyecanla beklediği Ramazan ayı bu sene 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek.
2024 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sağlanan verilerle Kocaeli için 30 günlük Ramazan imsakiyesi belirlendi.
Kocaeli İmsakiye 2024
|Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1. Gün 11 Mart 2024 Pazartesi
|05:47
|07:11
|13:15
|16:32
|19:09
|20:28
|2. Gün 12 Mart 2024 Salı
|05:46
|07:10
|13:15
|16:32
|19:10
|20:29
|3. Gün 13 Mart 2024 Çarşamba
|05:44
|07:08
|13:15
|16:33
|19:11
|20:30
|4. Gün 14 Mart 2024 Perşembe
|05:42
|07:06
|13:14
|16:34
|19:13
|20:31
|5. Gün 15 Mart 2024 Cuma
|05:40
|07:05
|13:14
|16:34
|19:14
|20:33
|6. Gün 16 Mart 2024 Cumartesi
|05:39
|07:03
|13:14
|16:35
|19:15
|20:34
|7. Gün 17 Mart 2024 Pazar
|05:37
|07:01
|13:14
|16:35
|19:16
|20:35
|8. Gün 18 Mart 2024 Pazartesi
|05:35
|07:00
|13:13
|16:36
|19:17
|20:36
|9. Gün 19 Mart 2024 Salı
|05:33
|06:58
|13:13
|16:37
|19:18
|20:37
|10. Gün 20 Mart 2024 Çarşamba
|05:32
|06:57
|13:13
|16:37
|19:19
|20:38
|11. Gün 21 Mart 2024 Perşembe
|05:30
|06:55
|13:12
|16:38
|19:20
|20:40
|12. Gün 22 Mart 2024 Cuma
|05:28
|06:53
|13:12
|16:38
|19:21
|20:41
|13. Gün 23 Mart 2024 Cumartesi
|05:26
|06:52
|13:12
|16:39
|19:22
|20:42
|14. Gün 24 Mart 2024 Pazar
|05:24
|06:50
|13:12
|16:39
|19:23
|20:43
|15. Gün 25 Mart 2024 Pazartesi
|05:23
|06:48
|13:11
|16:40
|19:24
|20:44
|16. Gün 26 Mart 2024 Salı
|05:21
|06:47
|13:11
|16:40
|19:25
|20:46
|17. Gün 27 Mart 2024 Çarşamba
|05:19
|06:45
|13:11
|16:41
|19:26
|20:47
|18. Gün 28 Mart 2024 Perşembe
|05:17
|06:43
|13:10
|16:41
|19:28
|20:48
|19. Gün 29 Mart 2024 Cuma
|05:15
|06:42
|13:10
|16:41
|19:29
|20:49
|20. Gün 30 Mart 2024 Cumartesi
|05:13
|06:40
|13:10
|16:42
|19:30
|20:51
|21. Gün 31 Mart 2024 Pazar
|05:11
|06:38
|13:09
|16:42
|19:31
|20:52
|22. Gün 01 Nisan 2024 Pazartesi
|05:10
|06:37
|13:09
|16:43
|19:32
|20:53
|23. Gün 02 Nisan 2024 Salı
|05:08
|06:35
|13:09
|16:43
|19:33
|20:54
|24. Gün 03 Nisan 2024 Çarşamba
|05:06
|06:33
|13:09
|16:44
|19:34
|20:56
|25. Gün 04 Nisan 2024 Perşembe
|05:04
|06:32
|13:08
|16:44
|19:35
|20:57
|26. Gün 05 Nisan 2024 Cuma
|05:02
|06:30
|13:08
|16:44
|19:36
|20:58
|27. Gün 06 Nisan 2024 Cumartesi
|05:00
|06:29
|13:08
|16:45
|19:37
|20:59
|28. Gün 07 Nisan 2024 Pazar
|04:58
|06:27
|13:07
|16:45
|19:38
|21:01
|29. Gün 08 Nisan 2024 Pazartesi
|04:56
|06:25
|13:07
|16:45
|19:39
|21:02
|30. Gün 09 Nisan 2024 Salı
|04:54
|06:24
|13:07
|16:46
|19:40
|21:03
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.