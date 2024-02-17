Taraftar büyük hazırlık içinde

HASTAGH AÇMIŞLARDI
Maçtan önce Maratonda Omuz Omuza hastagi açan Kocaelispor taraftar sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu paylaşımla Maraton Tribünü’nde bir arada olma yönünde çağrı yapmıştı. Bazı taraftarlar ise Başiskele Kocaelisporlular Derneği’nde maça özel hazırlıklarda bulundular. Taraftarlar bu akşam bayraklarla stadı süslemeye hazırlanıyorlar.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Taraftar - yapsınlar bir zahmet malum deplasmanda öncelik onlara sağlanyor
Bekir - Herkes maça gelsin biz ailecek geleceğiz
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.