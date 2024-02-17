Dede ve torunu aynı gün yaşamlarını yitirdi

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu’nun kayınpederi Abdullah Koç, Alzheimer ve çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti. İzmir’de yaşayan torunu 1 çocuk annesi Büşra Özay ise 2 gün önce ciğerlerinde meydana gelen kanama sonucu entübe edildi. Özay tedavi altına alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak dedesiyle aynı gün yaşamını yitirdi.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEKLER
Fatsa Müftülüğü eski vaizi Abdullah Koç ile 2,5 yaşında Asel isimli bir kızı bulunan Büşra Özay’ın ölümleri üzüntü yarattı. Dede ve torununun cenazeleri bugün İzmit Mehmet Ali Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Bebelac - Allah rahmet eylesin
. - Allah rahmet eylesin
Zafer başkan'a ve sevenlerine sabırlar diliyorum
Yunus Emre Den -
Bu dünyada bir nesneye yanar içim göynür özüm
Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.