Dede ve torunu aynı gün yaşamlarını yitirdi

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu’nun kayınpederi Abdullah Koç, Alzheimer ve çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti. İzmir’de yaşayan torunu 1 çocuk annesi Büşra Özay ise 2 gün önce ciğerlerinde meydana gelen kanama sonucu entübe edildi. Özay tedavi altına alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak dedesiyle aynı gün yaşamını yitirdi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEKLER

Fatsa Müftülüğü eski vaizi Abdullah Koç ile 2,5 yaşında Asel isimli bir kızı bulunan Büşra Özay’ın ölümleri üzüntü yarattı. Dede ve torununun cenazeleri bugün İzmit Mehmet Ali Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek.