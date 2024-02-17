Şanlıurfa ile 13. randevu

İLK MAÇI KAZANMIŞTIK
Sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan Kocaelispor rakibiyle 13.kez karşı karşıya gelecek. Yeşil siyahlı temsilcimiz daha önce oynadığı 12 maçta 5 galibiyet 5 mağlubiyet aldı. 2 maçta ise beraberlik bozulmadı. İzmit’te oynanan maçlarda ise temsilcimiz 4 galibiyet alırken 1 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Kocaelispor 2-0 kazanmıştı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.