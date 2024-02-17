Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu mesaj: Katliamların önüne geçmek için her türlü gayreti sergileyeceğiz

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze başta olmak üzere yakın coğrafyamızda süregiden krizlerin, katliamların ve acıların önüne geçmek için elimizden gelen her türlü gayreti sergilemeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu mesaj: Katliamların önüne geçmek için her türlü gayreti sergileyeceğiz mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla gerçekleştirilen 6. Etnospor Forumu'na gönderdiği video mesajda, yurt dışından gelen misafirlere "Ülkemize hoş geldiniz" diyerek, katılımcıları selamladı.

Misafirleri Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Antalya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla düzenlenen forumun üye ülkelere, katılımcılara ve tüm sporculara hayırlı olmasını diledi.

Dünyanın her köşesinden gelerek bu foruma iştirak eden ve katkı veren herkese teşekkür eden Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Etnospor Forumu küresel krizlerin, gerilimlerin ve çatışmaların, insanlığın ortak geleceğini tehdit ettiği bir dönemde düzenleniyor. Geleneksel sporların zengin çeşitliliğini yansıtan forumumuzu tüm farklılıkların ötesinde bir barış ve dayanışma platformu olarak görüyorum. Kurumsal üyelerin yanı sıra 50 farklı ülkeden çeşitli düzeydeki temsilcilerin katıldığı Etnospor Forumu'nun bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada huzur ve güven ikliminin gelişmesine katkı sağlamasını diliyorum. Katılımcı çeşitliliği bakımından dünyanın önde gelen etkinlikleri arasında yer alan forumumuz, vereceği mesajlarla da farkını ve potansiyelini herkese hissettirecektir."

"Adaletin ve huzurun hakim olması için her zamankinden daha fazla çalışacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleneksel sporların ve oyunların giderek daha çok ilgi görmesinin, yapılan çalışmaların doğru istikamette gittiğinin işareti olduğunu vurguladı.

Bu çerçevede düzenlenen geleneksel spor ödüllerini alacak kişi ve kurumları tebrik eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya ile aynı denizi paylaşan, Akdeniz'in hemen öte tarafındaki Gazze'de yaşanan insanlık trajedisini sona erdirecek dayanışma ruhunun bu forumda tezahür edeceğine inanıyorum. Bizler de Gazze başta olmak üzere yakın coğrafyamızda süregiden krizlerin, katliamların ve acıların önüne geçmek için elimizden gelen her türlü gayreti sergilemeye devam edeceğiz. Gönül coğrafyamızdan başlayarak tüm dünyada barışın, adaletin ve huzurun hakim olması için her zamankinden daha fazla çalışacağız. Daha adil ve müreffeh bir dünyanın tesisi uğruna verdiğimiz bu kutlu mücadelede siz dostlarımızın desteğini bekliyorum."

Kaynak: AA

# Türkiye, HER, tehdit

17 Şub 2024 - 11:46 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.100.142 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

SİTE GÖREVLİSİ ARANIYOR

Bağçeşmedeki sitemizde, Temizlik ve bahçe bakım işlerinde çalıştırılmak üzere, SİTE GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

TBMM Adalet Komisyonu, 8. Yargı Paketini 20 Şubat'ta görüşecek mask
TBMM Adalet Komisyonu, 8. Yargı Paketini 20 Şubat'ta görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu mesaj: Katliamların önüne geçmek için her türlü gayreti sergileyeceğiz mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu mesaj: Katliamların önüne geçmek için her türlü gayreti sergileyeceğiz
"Boykotlar İsrailli firmaların marka değerini düşürüyor" mask
"Boykotlar İsrailli firmaların marka değerini düşürüyor"
Bakan duyurdu: Hesaplara yatırılmaya başlandı mask
Bakan duyurdu: Hesaplara yatırılmaya başlandı
Bu sınava girecekler dikkat! Sınav ve başvuru tarihi değişti mask
Bu sınava girecekler dikkat! Sınav ve başvuru tarihi değişti
TSE 34 sözleşmeli personel alacak mask
TSE 34 sözleşmeli personel alacak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL