Kartepe’de 2 bin 150 metrelik yolda çalışma

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Sultaniye Mahallesi’nde 585 metre uzunluğundaki köy yoluna 360 metre küp, Avluburun Mahallesi’nde 110 metre uzunluğundaki Temiz Sokak’a 80 metre küp, 150 metre uzunluğundaki İstiklal Caddesi’nde 90 metre küp, 105 metre uzunluğunda Karlıvadi Sokak ve bağlantısı 75 metre küp, Eşme Mahallesi’nde bin 200 metre uzunluğundaki Kırmanlar Yolu 720 metre küp, toplamda 2 bin 150 metre uzunluğunda bin 325 metre küp beton ve bin 100 çesan demiri kullanılarak üst yapı çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalarına devam edeceklerini belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "İlçemiz genelinde alt yapı ve üst yapı hizmetimizi arttırdık. Kartepemiz her geçen gün gelişiyor. Geliştikçe yeni ihtiyaçlarımıza hızlıca çözüme ve sonuca kavuşturuyoruz" dedi.

Kaynak: İHA