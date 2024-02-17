Koeman Kadir’den selam var

Başarılı oyuncuyu kaldığı otelde Kocaelispor eski yöneticilerinden Metin Uçar ile Fethi Güven ve Mehmet Açık ziyaret ederek hasret giderdi. Kocaelispor’un 90’lı yılları ve günümüzdeki durumu hakkında yapılan sohbet sonrası, Kadir Sünnetçiler tüm Kocaelispor camiasına selam göndererek şunları söyledi:

KOCAELİSPOR DAİMA KALBİMDE

“Kocaelispor'da oynamış olduğum 2 yılda futbol hayatımın en güzel yıllarıydı. Her zaman gururla kocaelispor'da oynadığımı söyledim, eskiyi anarken. Bu büyük Kocaelispor taraftarı önünde top oynadığımda her zaman gururlandım ve mutlu oldum. Şimdi Kocaelispor U19 takımıyla Edirne Spor'un hocası olarak rakibim. O da ayrı bir heyecan benim için. Beni ziyarete gelen dostlarımla eskiyi yad ettik. Hala bir Kocaelisporlu olarak şu anki takımımızı destekliyorum ve takip ediyorum. İnşallah bu sene şampiyon olup tekrar Süper Lig'e çıkıp başarılarına ordada devam ederler. Kocaelispor'da top oynarken ki arkadaşlarıma ve büyüklerime hepsine çok selamlarımı iletiyorum. Kocaelispor daima kalbimde olmaya devam edecek.”