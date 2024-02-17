Bekirdere’ye 1 puan yetiyor

Bu grupta yanıtını arayan tek soru düşecek son takım kim olacak? 26 puanla düşme hattının hemen üzerinde bulunan Bekirderespor, pazar günü Cephanelik Stadı’nda 15.00’de Hisareynspor ile karşılaşacak. Yeşil-Beyazlı ekibe ligde kalması için 1 puan bile yetecek.

HİSAREYNSPOR İLE CEPHANELİK STADI’NDA

Geçen hafta sahasında Osmanlı 41 Spor’u 2-0 yenen Hisareynspor, ligde kalmayı garantilemişti. Yeşil-Beyazlı ekip, pazar günü Bekirderespor karşısına çok rahat çıkacak. Bu maç öncesinde Hisareynspor’un 30 puanı, Bekirderespor’un ise 26 puanı bulunuyor. Düşme hattının 2 puan üzerinde yer alan Bekirderespor, 24 puanlı Hereke Yıldızspor’a ikili averajda üstünlüğü bulunuyor. Bekirderespor, Cephanelik Stadı’nda 15.’00’de başlayacak maçı kazanması, hatta 1 puan alması halinde diğer karşılaşmaların sonucuna bakmaksızın ligde kalışını ilan edecek. Bekirderespor camiası için çok büyük önem taşıyan pazar günkü maça semt halkı ve taraftarlarının da çok büyük ilgi göstermesi bekleniyor.