H.Yıldızspor mucize arıyor

Teknik Sorumlu Ecevit Kara, genç oyuncularla takımını ligde tutmak istiyor. Son haftaya 24 puanla düşme hattında giren Kırmızı-Yeşilli ekip, pazar günü sahasında Play-Off’u garantileyen Karamürselspor’u konuk edecek. Hereke Stadı’ndaki maç 15.00’de başlayacak.

KAZANIP, BEKLEYECEK

Hereke Yıldızspor, ligde son haftalarda üst üste kazandığı maçlarla kümede kalma umutlarını son haftaya taşıdı. Geçen hafta Yeniyalı Barbarosspor’u deplasmanda farklı skorla yenen Kırmızı-Yeşilli ekip, ikili averajda da rakibine üstünlük sağladı. 24 puanlı Hereke Yıldızspor, pazar günü Karamürselspor’u yenip, diğer iki maçın sonucunu bekleyecek. H.Yıldızspor’un ligde kalması için Yeniyalı Barbarosspor veya Bekirderespor’dan birinin yenilmesi gerekiyor. Diğer sonuçlarda Hereke Yıldızspor küme düşecek. Kırmızı-Yeşilli gençler, bakalım pazar günü bir mucizeyi gerçekleştirip, ligde kalabilecekler mi?