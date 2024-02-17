Play-Off’a oynarken, şimdi düşme korkusu yaşıyor

Ligin ikinci yarısıyla birlikte düşüşe geçen Yeşil-Beyazlı ekip, son hafta düşme korkusunu hissediyor. 27 puanı bulunan Yeniyalıspor, Gebze’de düşmesi haftalar önce kesinleşen, ligde puanı bulunmayan Tayfunspor’a konuk olacak. Gebze Alaettin Kurt Stadı’ndaki maç 15.00’de başlayacak.

YENİYALISPOR, TAYFUNSPOR DEPLASMANINDA

Ligin 12.haftasında 24 puanla Play-Off hattının sadece 1 puan gerisinde bulunan Yeniyalı Barbarosspor, daha sonra hızla düşüşe geçti. Ligde en son 16.haftada sahasında Hisareynspor ile 2-2 berabere kalan, 1 puan alan yeşil-Beyazlı ekip, 8 maçtır kaybediyor. Yeniyalıspor, bu sezon genç oyuncularla ligde yer alan, henüz puan alamayan Tayfunspor’a da deplasmanda yenilmesi halinde Hereke Yıldızspor ve Hisareynspor’un kazanmasıyla küme düşme tehlikesi ile karşı karıya kalacak. Yeniyalıspor, ligin ilk yarısında Tayfunspor’u sahasında 4-1 mağlup etmişti.