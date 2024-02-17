Play-Off’a oynarken, şimdi düşme korkusu yaşıyor

Ligin ikinci yarısıyla birlikte düşüşe geçen Yeşil-Beyazlı ekip, son hafta düşme korkusunu hissediyor. 27 puanı bulunan Yeniyalıspor, Gebze’de düşmesi haftalar önce kesinleşen, ligde puanı bulunmayan Tayfunspor’a konuk olacak. Gebze Alaettin Kurt Stadı’ndaki maç 15.00’de başlayacak.
YENİYALISPOR, TAYFUNSPOR DEPLASMANINDA
Ligin 12.haftasında 24 puanla Play-Off hattının sadece 1 puan gerisinde bulunan Yeniyalı Barbarosspor, daha sonra hızla düşüşe geçti. Ligde en son 16.haftada sahasında Hisareynspor ile 2-2 berabere kalan, 1 puan alan yeşil-Beyazlı ekip, 8 maçtır kaybediyor. Yeniyalıspor, bu sezon genç oyuncularla ligde yer alan, henüz puan alamayan Tayfunspor’a da deplasmanda yenilmesi halinde Hereke Yıldızspor ve Hisareynspor’un kazanmasıyla küme düşme tehlikesi ile karşı karıya kalacak. Yeniyalıspor, ligin ilk yarısında Tayfunspor’u sahasında 4-1 mağlup etmişti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.