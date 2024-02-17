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Arslanbey ve Başiskele’de formalite maçları var

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Süper Amatör Lig B Grubu’nda son haftanın diğer iki maçı Arslanbey ve Başiskele Stadı’nda oynanacak.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
Arslanbey ve Başiskele’de formalite maçları var mask
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Arslanbey Stadı’ndaki maçta son haftaların formda takımı Arslanbey Organize Sanayispor, Play-Off yarışı yapacak olan ikinci sıradaki Çayırovaspor’u konuk edecek. Arslanbey Stadı’ndaki maç 15.00’de başlayacak.

BAŞİSKELE BELEDİYE-ARSLANBEY GB

Pazar gününün bir diğer formalite maçı da Başiskele Stadı’nda oynanacak. Ligde kalışını geçen hafta ilan eden Başiskele Belediyespor, Play-Off umutlarını son iki maçta yitiren Arslanbey GB ile karşı karşıya gelecek. İki takımda genç oyuncularına şans vermesi beklenen karşılaşma Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda 17.30’da başlayacak.

 


SÜPER LİG B GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Türkeli Gençlik

24

18

3

3

72

30

57

2-Çayırovaspor

23

17

3

3

66

24

54

3-Karamürselspor

23

14

5

4

45

21

47

4-Arslanbey G.B

23

14

2

7

67

41

44

5-Ars. Org. Sanayi

23

11

4

8

51

38

37

6-Başiskele Belediye

23

9

5

9

55

38

32

7-Hisareynspor

23

9

3

11

50

54

30

8-Derincespor A.Ş.

23

8

5

10

50

33

29

9-Yeniyalı Barbaros

23

7

6

10

36

54

27

10-Bekirderespor

23

8

2

13

40

48

26

11-Hereke Yıldızspor

23

7

3

13

25

33

24

12-Osmanlı 41 Spor

23

7

1

15

36

57

22

13-Tayfunspor

23

0

0

23

12

134

0

 

PAZAR GÜNÜNÜN PROGRAMI

Arslanbey Stadı

15.00 Ars.Organize Sanayi-Çayırovaspor

Cephanelik Stadı

15.00 Bekirderespor-Hisareynspor

Başiskele Stadı

17.30 Başiskele Belediye-Arslanbey GB

Hereke Erkin Akkaş Stadı

15.00 Hereke Yıldızspor-Karamürselspor

Gebze Alaettin Kurt Stadı

15.00 Tayfunspor-Yeniyalı Barbarosspor

# Başiskele, Gebze, hafta

17 Şub 2024 - 12:56 - Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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