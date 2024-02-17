Arslanbey ve Başiskele’de formalite maçları var

Arslanbey Stadı’ndaki maçta son haftaların formda takımı Arslanbey Organize Sanayispor, Play-Off yarışı yapacak olan ikinci sıradaki Çayırovaspor’u konuk edecek. Arslanbey Stadı’ndaki maç 15.00’de başlayacak.
BAŞİSKELE BELEDİYE-ARSLANBEY GB
Pazar gününün bir diğer formalite maçı da Başiskele Stadı’nda oynanacak. Ligde kalışını geçen hafta ilan eden Başiskele Belediyespor, Play-Off umutlarını son iki maçta yitiren Arslanbey GB ile karşı karşıya gelecek. İki takımda genç oyuncularına şans vermesi beklenen karşılaşma Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda 17.30’da başlayacak.
SÜPER LİG B GRUBU PUAN DURUMU
PAZAR GÜNÜNÜN PROGRAMI
Arslanbey Stadı
15.00 Ars.Organize Sanayi-Çayırovaspor
Cephanelik Stadı
15.00 Bekirderespor-Hisareynspor
Başiskele Stadı
17.30 Başiskele Belediye-Arslanbey GB
Hereke Erkin Akkaş Stadı
15.00 Hereke Yıldızspor-Karamürselspor
Gebze Alaettin Kurt Stadı
15.00 Tayfunspor-Yeniyalı Barbarosspor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.