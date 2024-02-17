Arslanbey ve Başiskele’de formalite maçları var

Arslanbey Stadı’ndaki maçta son haftaların formda takımı Arslanbey Organize Sanayispor, Play-Off yarışı yapacak olan ikinci sıradaki Çayırovaspor’u konuk edecek. Arslanbey Stadı’ndaki maç 15.00’de başlayacak.

BAŞİSKELE BELEDİYE-ARSLANBEY GB

Pazar gününün bir diğer formalite maçı da Başiskele Stadı’nda oynanacak. Ligde kalışını geçen hafta ilan eden Başiskele Belediyespor, Play-Off umutlarını son iki maçta yitiren Arslanbey GB ile karşı karşıya gelecek. İki takımda genç oyuncularına şans vermesi beklenen karşılaşma Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda 17.30’da başlayacak.



SÜPER LİG B GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Türkeli Gençlik 24 18 3 3 72 30 57 2-Çayırovaspor 23 17 3 3 66 24 54 3-Karamürselspor 23 14 5 4 45 21 47 4-Arslanbey G.B 23 14 2 7 67 41 44 5-Ars. Org. Sanayi 23 11 4 8 51 38 37 6-Başiskele Belediye 23 9 5 9 55 38 32 7-Hisareynspor 23 9 3 11 50 54 30 8-Derincespor A.Ş. 23 8 5 10 50 33 29 9-Yeniyalı Barbaros 23 7 6 10 36 54 27 10-Bekirderespor 23 8 2 13 40 48 26 11-Hereke Yıldızspor 23 7 3 13 25 33 24 12-Osmanlı 41 Spor 23 7 1 15 36 57 22 13-Tayfunspor 23 0 0 23 12 134 0

PAZAR GÜNÜNÜN PROGRAMI

Arslanbey Stadı

15.00 Ars.Organize Sanayi-Çayırovaspor

Cephanelik Stadı

15.00 Bekirderespor-Hisareynspor

Başiskele Stadı

17.30 Başiskele Belediye-Arslanbey GB

Hereke Erkin Akkaş Stadı

15.00 Hereke Yıldızspor-Karamürselspor

Gebze Alaettin Kurt Stadı

15.00 Tayfunspor-Yeniyalı Barbarosspor