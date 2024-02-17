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Emektar "Atatürk Vapuru" seferlerini elektrikli gemi olarak sürdürecek

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İzmit Körfezi'nde 1988 yılından bu yana yolcu taşıyan Atatürk Vapuru için Avrupa Birliği (AB) Horizon Programı kapsamında verilen 264 milyon liralık bütçeyle elektrikli batarya geliştirilecek.

Emektar "Atatürk Vapuru" seferlerini elektrikli gemi olarak sürdürecek mask
Emektar "Atatürk Vapuru" seferlerini elektrikli gemi olarak sürdürecek
Emektar "Atatürk Vapuru" seferlerini elektrikli gemi olarak sürdürecek
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hazırlanıp AB Yeşil Teknolojiler İçin Brüksel Araştırma ve Yenilik Merkezince desteklenen projeyle vapurun, elektrikli bataryayla hizmet vermesiyle hem yüzde 70'lik enerji tasarrufu sağlanacak hem de doğaya karbondioksit salınımının önüne geçilecek.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Ali Bilgi, AA muhabirine, Kocaeli'nin hem kara ve hem de deniz ulaşımında çok önemli bir geçiş noktası olduğunu söyledi.

Emektar

Bilgi, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın öncülüğünde, dünyadaki gelişmeleri takip ederek kentte ulaşımın daha modern hale getirilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirterek, paydaşı oldukları Yeşil Teknolojiler İçin Brüksel Araştırma ve Yenilik Merkezi çatısı altında karbon emisyonunun azaltmasına yönelik çevreci projelere katkı sunduklarını anlattı.

Deniz ulaşımı alanında İzmit Körfezi'nde 36 yıldır hizmet veren Atatürk Yolcu Vapuru'nun eski olduğunu ve fosil yakıtla çalıştığını, bu nedenle geminin yaşatılması için bir dönüşüm projesi başlattıklarını anlatan Bilgi, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'yi muasır devletler seviyesine çıkarmakla ilgili hedefleri doğrultusunda kendilerinin de dünyada gelişen teknolojileri kentte devam ettirmek için özellikle bu vapuru tercih ettiklerini kaydetti.

Emektar

Bilgi, çevre hassasiyeti anlamında farkındalık oluşturmak ve ulaşımda konforu artırmaya yönelik önemli bir proje hayata geçirdiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Vapurumuz için elektrikli batarya tahrik sistemiyle çalışan bir proje yapmaya karar verdik. Bunu AB'deki heyete sunduk, projemiz kabul gördü ve çok da beğenildi. Avrupa'da ilk dönüşüm projelerinden biri. 3 megavat kapasitesiyle elektrik tahrik sistemiyle çalışacak. Aynı zamanda hibrit sistemle de desteklenen, karbon emisyonunun azaltıldığı bir proje olarak Kocaeli'ye kazandırılacak. Dönüşüm olarak Türkiye'de ilk proje, Avrupa Birliğinin de ilk projelerinden biri. Bizden sonra Norveç Üniversitesi bir geminin dönüşümüyle ilgili proje sundu. Kocaeli olarak Türkiye'den dünyaya rol model olacak proje kazandırmış oluyoruz."

"2027 YILININ BAŞINDA YOLCULUĞUMUZA BAŞLAYACAĞIZ"

Bilgi, kentte yıllık yaklaşık 1 milyon yolcunun deniz ulaşımını kullandığını, bu projelerin geliştirilmesinin, yaygınlaştırılmasının, daha ekonomik hala getirilmesinin, dünya çapında bir farkındalık oluşturulmasının önemli olduğunu vurguladı.

Vapurun elektrikli tahkik sistemiyle çalışmaya geçmesiyle yüzde 70'lik enerji tasarrufu sağlanacağını aktaran Bilgi, "Yüzde 70'lik enerji tasarrufunun yanında farkındalık oluşturması, çevre hassasiyetine ilişkin projelerin geliştirilmesi, yolcuların konforlu yolculuk yapması anlamında da önem arz ediyor." dedi.

Bilgi, 1 yıl önce kabul edilen projenin 2026 yılının sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Araştırma, projelendirme ve fizibilite çalışmaları sürecinin devam ettiğini aktaran Bilgi, "2027 yılının başında elektrikli batarya tahrik sistemiyle çalışan gemimizle yolculuğumuza başlamış olacağız. Sadece elektrikli batarya sisteminin makine dairesinin dizaynıyla ilgili bir bütçeleme yapıldı. Batarya dolum istasyonları şu anda 2 tane olarak öngörülüyor. Sonrasında da elektrikli batarya sistemini destekleyen jeneratör ve diğer motor hibrit sistemlerinin de projelendirilmesiyle beraber 8 milyon avroluk proje." ifadelerini kullandı.

Bilgi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını belirterek, "Oradan ilave makine dairelerinin güçlendirilmesi, desteklenmesiyle ilgili de proje desteği almaya yönelik olumlu bir süreç devam ediyor. Böyle büyük bir projeyi belediyenin bütçesel kaynaklarını kullanmadan, AB desteğiyle Kocaeli'mize kazandıracağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

# İzmit Körfezi, elektrikli gemi, İzmit, Kocaeli, Türkiye, Büyükşehir, hizmet

17 Şub 2024 - 12:58 - Gündem --- Okunma

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