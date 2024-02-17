Göztepe’ye Manisa engeli

KAZANIRSAK PUANLARI EŞİTLEYECEĞİZ
Haftaya Kocaelispor’un 2 puan önünde 2.sırada giren Göztepe sahasında oynadığı maçta Manisa FK ile golsüz berabere kaldı. Seyircisinin desteğine rağmen aradığı golü bir türlü bulamayan Göztepe kritik iki puanı bıraktı. Kocaelispor bu akşam 19.00’da oynanacak olan maçta Şanlıurfaspor’u yenmesi durumunda Göztepe ile yeniden aynı puanda olacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.