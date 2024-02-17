Göztepe’ye Manisa engeli

KAZANIRSAK PUANLARI EŞİTLEYECEĞİZ

Haftaya Kocaelispor’un 2 puan önünde 2.sırada giren Göztepe sahasında oynadığı maçta Manisa FK ile golsüz berabere kaldı. Seyircisinin desteğine rağmen aradığı golü bir türlü bulamayan Göztepe kritik iki puanı bıraktı. Kocaelispor bu akşam 19.00’da oynanacak olan maçta Şanlıurfaspor’u yenmesi durumunda Göztepe ile yeniden aynı puanda olacak.