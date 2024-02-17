"FETÖ hesaplarının paylaştığı toprak kayması görüntüleri doğru değil"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, " FETÖ'nün manipülasyon amaçlı kullandığı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerin, 'Erzincan'daki toprak kayması sırasında kaydedildiği' iddiası doğru değildir" denildi.
İddiaya konu görüntülerin 22 Şubat 2023'te Çin'de bir kömür madeninde meydana gelen kaza sırasında kaydedildiği belirtildi.
Açıklamada "Terör örgütlerinin kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarına itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.