Gölcükspor ile Kullar evinde

Gebzespor’un bay olduğu bu hafta Gölcükspor ile Kullarspor, pazar gününü evinde geçirecekler. Gölcükspor, 14.00’de başlayacak maçta Uzunköprü ile oynayacak. Geçen hafta deplasmanda farklı skorla kazanan Kullarspor ise Başiskele Stadı’nda aynı saatte Tekirdağ Sarayspor’u konuk edecek.
DİLİSKELESİ VE YUVACIK DEPLASMANA ÇIKIYOR
Bu sezon BAL’da ilk yılını yaşamasına rağmen il sıralamasında en iyi ikinci takım konumundan bulunan Diliskelesispor, geçen hafta kent derbisinde sahasında Gebzespor’a 3-1 mağlup olmuştu. İl sıralamasındaki avantajını korumak isteyen Mavi-Beyazlı ekip, Pazar gününü Keşanspor deplasmanında geçirecek. Maçın başlama saati 14.00 olarak belirlendi. Bu sezon ekonomik sıkıntılardan dolayı genç oyuncularla ligde mücadele etmek zorunda kalan Yuvacıkspor, Pazar günü İstanbul’da şampiyon adaylarından Feriköyspor’a konuk olacak. Feriköy Stadı’ndaki maç 15.00’de başlayacak.
GÜNÜN PROGRAMI
18 Şubat Pazar
13:00 KAPAKLISPOR-BABAESKİSPOR
14:00 KULLAR 1975 SPOR-SARAY SPOR 1953
14:00 GÖLCÜKSPOR-UZUNKÖPRÜSPOR
14:00 LÜLEBURGAZSPOR-ÇORLU SPOR 1947
14:00 KEŞAN SPOR-DİLİSKELESİSPOR
15:00 FERİKÖY-YUVACIKSPOR
15:00 TAÇSPOR-İFA
BAL 2.GRUP PUAN DURUMU
O
G
B
M
A
Y
P
17
14
1
2
40
6
43
17
13
2
2
42
11
41
17
11
2
4
39
17
35
17
9
5
3
29
16
32
17
10
1
6
26
11
31
16
9
2
5
26
12
29
16
8
3
5
23
19
27
16
7
3
6
28
14
24
17
6
5
6
25
18
23
17
7
1
9
28
35
22
17
5
3
9
19
24
18
17
5
1
11
17
32
16
17
3
1
13
9
33
10
17
1
3
13
7
58
6
17
1
1
15
7
59
4
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.