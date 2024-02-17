Gölcükspor ile Kullar evinde

Gebzespor’un bay olduğu bu hafta Gölcükspor ile Kullarspor, pazar gününü evinde geçirecekler. Gölcükspor, 14.00’de başlayacak maçta Uzunköprü ile oynayacak. Geçen hafta deplasmanda farklı skorla kazanan Kullarspor ise Başiskele Stadı’nda aynı saatte Tekirdağ Sarayspor’u konuk edecek.

DİLİSKELESİ VE YUVACIK DEPLASMANA ÇIKIYOR

Bu sezon BAL’da ilk yılını yaşamasına rağmen il sıralamasında en iyi ikinci takım konumundan bulunan Diliskelesispor, geçen hafta kent derbisinde sahasında Gebzespor’a 3-1 mağlup olmuştu. İl sıralamasındaki avantajını korumak isteyen Mavi-Beyazlı ekip, Pazar gününü Keşanspor deplasmanında geçirecek. Maçın başlama saati 14.00 olarak belirlendi. Bu sezon ekonomik sıkıntılardan dolayı genç oyuncularla ligde mücadele etmek zorunda kalan Yuvacıkspor, Pazar günü İstanbul’da şampiyon adaylarından Feriköyspor’a konuk olacak. Feriköy Stadı’ndaki maç 15.00’de başlayacak.

GÜNÜN PROGRAMI

18 Şubat Pazar

13:00 KAPAKLISPOR-BABAESKİSPOR

14:00 KULLAR 1975 SPOR-SARAY SPOR 1953

14:00 GÖLCÜKSPOR-UZUNKÖPRÜSPOR

14:00 LÜLEBURGAZSPOR-ÇORLU SPOR 1947

14:00 KEŞAN SPOR-DİLİSKELESİSPOR

15:00 FERİKÖY-YUVACIKSPOR

15:00 TAÇSPOR-İFA

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU